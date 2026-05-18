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リーグ1のトゥールーズ戦が、降格に抗議する危険なデモのため中止に。ナントのウルトラスが火炎瓶を持ってピッチに乱入した。
スタッド・ド・ラ・ボージョワールで騒動が発生
リーグ・アンのナント対トゥールーズ戦は、ホームサポーターの大量ピッチ乱入で早期終了となった。試合前に2部降格が確定していたため、スタッド・ド・ラ・ボージョワールは開始直後から緊張が高まった。talkSPORTによると、キックオフから22分後に数百人のナント・ウルトラスが警備を突破し、ピッチに殺到した。
ゴール裏で発煙筒が点火され、事態は急激に悪化した。警備を押し退けたファンがピッチに乱入すると、選手たちは即座にベンチへ避難。警察がピッチに入り、ロッカールームへの侵入を阻止した。
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抗議の最中、ヴァヒド・ハリルホジッチが涙を流した。
混乱の中、ナントのヴァヒド・ハリルホジッチ監督は激しく対立した。 彼は乱入したサポーターに抗議しようとして周囲に止められ、その後、涙を浮かべた。選手として5年プレーした古巣での2度目の監督就任は、悲劇的な幕切れとなった。
2026年3月、降格危機のクラブを救うために復帰したが、今シーズン限りで退任する。伝説的な存在でも2部降格は防げなかった。サポーターは最終的にピッチから排除された。しかし主審は状況が不安定と判断し、試合は続行不能に。クラブは英国時間午後9時5分に試合中止を正式発表した。
トップリーグ残留の夢は痛烈に消えた
ナントは13年間在籍したフランス1部から降格した。5月8日、アウェーでランスに0-1敗し残留の可能性が消えた。メスと共に2部落ちが決まり、最終戦ではファンが怒りを爆発させた。
ここ数年の成功を知っているファンにとっては、今回の降格は特に受け入れがたい。2013年の昇格以来、ナントは強豪としてフランスカップ2年連続決勝進出、2022年にはニースを破り優勝。その勢いでヨーロッパリーグでも記憶に残る快進撃を見せ、決勝トーナメントでユヴェントスと対戦した。
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トップリーグから2部リーグへ
フランスリーグで8度優勝したこのチームは、急速に衰退した。3年前、彼らは2年連続でクープ・ド・フランス決勝に進出したが、日曜日に対戦予定だったトゥールーズに完敗した。その敗戦を境に、クラブは2025-26シーズンを安定感なく過ごし、最終的には惨憺たる結果に終わった。 フランスサッカー当局は、抗議活動時のセキュリティ問題について全面調査を開始する見通しだ。