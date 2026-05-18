混乱の中、ナントのヴァヒド・ハリルホジッチ監督は激しく対立した。 彼は乱入したサポーターに抗議しようとして周囲に止められ、その後、涙を浮かべた。選手として5年プレーした古巣での2度目の監督就任は、悲劇的な幕切れとなった。

2026年3月、降格危機のクラブを救うために復帰したが、今シーズン限りで退任する。伝説的な存在でも2部降格は防げなかった。サポーターは最終的にピッチから排除された。しかし主審は状況が不安定と判断し、試合は続行不能に。クラブは英国時間午後9時5分に試合中止を正式発表した。