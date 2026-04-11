リーグ・アンのモナコがアンス・ファティの買い取りオプション行使へ。ポール・ポグバもモナコでの将来について最新情報を明かした。

モナコはパリFCに4-1で敗れた。33歳の彼は1-3とリードされた70分に途中出場したが、直後にルカ・コレオショに4点目を許した。 大敗はしたが、この出場はデビューシーズンが苦難続きのポグバにとって大きな一歩となった。金曜日の出場前、彼はドーピングによる出場停止から復帰し、昨夏2年契約を結んでから公式戦合計30分しかプレーしていなかった。