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リーグ・アンのモナコがアンス・ファティの買い取りオプション行使へ。ポール・ポグバもモナコでの将来について最新情報を明かした。
首都でのほろ苦い復帰
モナコはパリFCに4-1で敗れた。33歳の彼は1-3とリードされた70分に途中出場したが、直後にルカ・コレオショに4点目を許した。 大敗はしたが、この出場はデビューシーズンが苦難続きのポグバにとって大きな一歩となった。金曜日の出場前、彼はドーピングによる出場停止から復帰し、昨夏2年契約を結んでから公式戦合計30分しかプレーしていなかった。
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ポグバ、モナコ退団の噂について言及
負傷で離脱中の彼には移籍噂が絶えなかった。モナコのチアゴ・スクーロCEOも「体調が戻らなければ今夏に去就を話し合う」と示唆。しかし試合後、W杯優勝経験者は退団説を否定した。「来シーズン？ 僕はまだここにいる。 聞いたところによると、僕たちは長期的に一緒にやっていくことになっている」とミックスゾーンで語った。
完全なコンディション回復に向けて
12月初めからふくらはぎの故障で治療を続けてきたポグバ。ようやく回復し、スタメン復帰を狙っている。 彼は「前回より長くプレーでき、体力もついた」と語り、シーズン終盤のチームに貢献するため、90分間のフル出場を目指している。
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モナコの夏の移籍計画
ポグバが完全復帰へ集中する一方、クラブは他の主力確保にも動いている。 『レキップ』紙によると、モナコはバルセロナからレンタル中のアンス・ファティの完全移籍を目指している。今季9得点を挙げるスペイン人FWは、復帰したポグバと並んで最優先ターゲットだ。課題は給与総額で、ファティの年俸はデニス・ザカリアらを上回る。