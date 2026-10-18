日曜日、パリFCとレンヌが計7ゴールの激戦を繰り広げ、フランスのサッカーファンは珍しい記録を目にした。リーグ・アンの1試合でPKが4本決まったのは34年ぶりで、1992年以来並ばれることのなかった記録に並んだ。

リーグ・アンの1試合でPKが4本決まった前例は、トゥーロンとナンシーの試合で同じ記録が生まれた1992年1月までさかのぼる。