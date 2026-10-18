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ライブ
FBL-FRA-LIGUE1-PARIS FC-RENNESAFP
Khaled Mahmoud
翻訳者：

リーグ・アンで34年間破られなかった記録が更新！パリFCがレンヌに衝撃勝利、計7ゴールの激闘でPK4本が決まる

パリFC
スタッド・レンヌ
パリFC 対 スタッド・レンヌ
リーグ・アン

リーグ・アンでは、パリFCがスタッド・ジャン＝ブアンでレンヌに4-3で劇的な勝利を収め、ここ数十年でも屈指の波乱の一戦となった。判定を巡る異例の展開も試合を特徴づけた。90分間で4本のPKが与えられ、すべて成功した。

  • スタッド・ジャン＝ブアンで歴史的なPKラッシュ

    日曜日、パリFCとレンヌが計7ゴールの激戦を繰り広げ、フランスのサッカーファンは珍しい記録を目にした。リーグ・アンの1試合でPKが4本決まったのは34年ぶりで、1992年以来並ばれることのなかった記録に並んだ。

    リーグ・アンの1試合でPKが4本決まった前例は、トゥーロンとナンシーの試合で同じ記録が生まれた1992年1月までさかのぼる。

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    パリFC、点の取り合いで粘り強さを発揮

    試合の中心にいたのは、敗れたレンヌのエステバン・ルポールだ。個人として高い決定力を発揮し、30分、74分、87分に、それぞれ約11メートルの位置から蹴ったPKをすべて成功させた。

    それでもパリFCは、ルポールのPKで得点を重ねるアウェーチームにひるまなかった。ホームチームはまずマキシム・ロペスのゴールで主導権を握った。ロペスは前半アディショナルタイム終盤の重要な一撃を含む2得点を挙げた。パリFCは試合を通じて攻撃力を示し、最近順位表の上位に浮上した勢いのまま、リーグの伝統的な強豪とも十分に渡り合えることを証明した。

  • 終盤のVARを巡る劇的な展開が勝負を決める

    この夜、ひときわ輝いたのがラシン・シナヨコだ。セットプレー以外から生まれた数少ない見事なプレーを披露した。77分、元オセールのシナヨコが鮮やかなオーバーヘッドキックを決め、ホームの観客を熱狂させた。

    試合は3-3のまま迎えた後半アディショナルタイム、慌ただしい展開の中で最高潮に達した。ペナルティーエリア内でバランタン・ロンジェがシナヨコに不用意なチャレンジを仕掛け、主審はVARモニターで映像を確認した後、PKを宣告。元オセールのアタッカーがキッカーを務め、97分に落ち着いて決勝点を決めた。

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    記録上の節目とリーグ戦への影響

    劇的な終盤の決勝ゴールは、パリFCにとって特別な意味を持つものとなった。レンヌを相手に46年ぶりの勝利をもたらしたからだ。波乱の一戦で得た勝ち点3により、パリFCはリーグ・アンの順位表で2位に浮上し、シーズン序盤の首位チームにプレッシャーをかけている。一方、敗れたレンヌは5位に後退した。

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