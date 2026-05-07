リーグ戦30試合で29得点：FCバイエルン・ミュンヘンがアヤックスのスター選手に注目している模様

ドイツ紙『ビルト』によると、バイエルンは20歳のベルギー人FWゴッツに原則として関心を示している。ただし左WGの候補トップ3には含まれておらず、ルイス・ディアスの隣で起用される可能性は低い。
バイエルンはニューカッスルのアンソニー・ゴードン獲得を望んでいるが、マグパイズが提示した9000万ユーロは現時点では高すぎる。両クラブのゴードン評価額には2000万ユーロ以上の開きがある。
ドイツ紙『ビルト』によると、バイエルンは20歳のベルギー人FWゴッツに原則として関心を示している。ただし左WGの候補トップ3には含まれておらず、ルイス・ディアスの隣で起用される可能性は低い。
バイエルンはニューカッスルのアンソニー・ゴードン獲得を望んでいるが、マグパイズが提示した9000万ユーロは現時点では高すぎる。両クラブのゴードン評価額には2000万ユーロ以上の開きがある。
バイエルンはミカ・ゴッツを将来有望な選手と評価しているが、現時点で獲得に動く予定はない。マンチェスター・ユナイテッドとシティも関心を示している。
ゴッツはアンデルレヒトとヘンクのユースを経て17歳でアヤックスへ。2軍での出場後、トップチームでブレイクし、3月にはベルギー代表デビューを果たした。
アムステルダム勢がまたも失望のシーズンを迎える中、ゴッツは30試合で17ゴール12アシストと圧巻の成績を残し、得点ランキング首位に立つ。上田綾瀬（27歳、フェイエノールト）やイスマエル・サイバリ（23歳、PSV）も及ばない。 アムステルダムとの契約は2029年までで、市場価値は2500万ユーロ。この額なら、アンソニー・ゴードンよりコストパフォーマンスに優れるため、FCバイエルンにとって魅力的な選択肢だ。
|5月9日 18時30分：
|ヴォルフスブルク対FCバイエルン
|5月16日 15:30
|FCバイエルン - ケルン
|5月23日 20:00：
|FCバイエルン - シュトゥットガルト（DFBポカール決勝）