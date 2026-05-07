リーグ戦30試合で29得点：FCバイエルン・ミュンヘンがアヤックスのスター選手に注目している模様

ドイツ紙『ビルト』によると、バイエルンは20歳のベルギー人FWゴッツに原則として関心を示している。ただし左WGの候補トップ3には含まれておらず、ルイス・ディアスの隣で起用される可能性は低い。

バイエルンはニューカッスルのアンソニー・ゴードン獲得を望んでいるが、マグパイズが提示した9000万ユーロは現時点では高すぎる。両クラブのゴードン評価額には2000万ユーロ以上の開きがある。