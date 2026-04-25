リーグ戦の大敗にもかかわらず、バイエルン・ミュンヘンのリンダ・ダールマンはチャンピオンズリーグのバルサ戦に自信を示している。

「一度経験できて本当に良かった。私たちがいないとどうなるか分かっているから」と31歳の彼女は語った。「今はそれを防ぐことが大切だ」

特にアリアンツ・アレーナでのホームゲームでは2万6000人以上のファンが後押ししてくれるだけに、ダルマンは「土曜日は全員の力が必要。それが大きな力になる」と語った。ドイツとスペインの連覇チームによる第2戦は5月3日にカンプ・ノウで行われる。