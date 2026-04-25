「私たちは大きく成長し、今こそ再挑戦する準備が整いました」とこのミッドフィールダーは語った。土曜開催のチャンピオンズリーグ準決勝第1戦（18時15分／ZDF・Disney+）を前にZDFの取材に答えた。
Getty
翻訳者：
リーグ戦の大敗にもかかわらず、バイエルン・ミュンヘンのリンダ・ダールマンはチャンピオンズリーグのバルサ戦に自信を示している。
10月のリーグ戦初戦でバイエルンはバルセロナに1-7で敗れた。痛手だったが、多くのことを学んだ。公式戦での敗戦はこれが唯一だ。「勝利だけではチームは団結しない。だが、こうした教訓があるからこそ、真の解決策を探ろうとするものだ」とダルマンは語った。
- Getty
ダールマン、大敗を喜ぶ：「結果がどうなるか分かっているから」
「一度経験できて本当に良かった。私たちがいないとどうなるか分かっているから」と31歳の彼女は語った。「今はそれを防ぐことが大切だ」
特にアリアンツ・アレーナでのホームゲームでは2万6000人以上のファンが後押ししてくれるだけに、ダルマンは「土曜日は全員の力が必要。それが大きな力になる」と語った。ドイツとスペインの連覇チームによる第2戦は5月3日にカンプ・ノウで行われる。