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Rondo Aug. 11
Thomas Hindle

翻訳者：

リーグス杯ラウンドテーブル：オースティンFCは本物か。ロベルト・レヴァンドフスキはシカゴで早くもタイトルを手にできるのか。どのリーガMXの強豪が抜け出すのか。

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Analysis
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リーガ MX

リーグスカップはここまで2試合日程を消化し、この大会は全体的な関心の高さという、より大きな疑問はあるにせよ、驚くほど楽しめるものとなっている。

この大会は今、良いものになっているのだろうか。長年にわたり、リーグスカップはMLSシーズンの周縁に存在してきた。シーズン途中に無理やりねじ込まれ、優勝した時にだけ意味を持つようなタイトルだった。

だが、ワールドカップの影響でただでさえ日程が乱れている今季、この大会にはこれまで以上の存在感がある。2週間以上にわたり、北米サッカー界はリーグスカップ一色となっている。これは、おおむね良いことだ。MLSとリーガMXはともにこの大会の重要性を強調しており、客観的に見ても、リーガMXのベストチームとMLSのベストチームが対戦するのは良いアイデアである。

では、今年の結果はどう見えるのか。まず言えるのは、実力あるチームがしっかり上位に来ているということだ。リーガMXの強豪は、おおむね決勝トーナメント進出に向けて好位置につけている。MLSもおおむね同様で、例外を挙げるなら意外な躍進を見せるオースティンFCくらいだ。集客面にはもっともな懸念があるとはいえ、内容そのものもかなり良い。では、リーグスカップ全体をどう評価すべきなのか。そして、この先どこへ向かうのか。

GOALのライター陣が、今回も『The Rondo』で掘り下げる。



  • EvanderGetty

    ここまでのリーグスカップで最高の選手は誰だ？

    トム・ヒンドル：オースティンFCのミルト・ウズニが得点ランキングのトップに立っているが、ここまでの大会で最も効果的な個の選手は、厳しい日程の中でFCシンシナティを支えてきたエバンデルだ。さらに言えば、わずか1得点ながら年齢を感じさせないプレーを見せ、重要な軸となっているロベルト・レヴァンドフスキも見事である。

    ライアン・トルミッチ：リーガMXのチームはウズニの悪夢を見ることになるだろう。彼はショロス戦の2-0勝利でアシストを記録すると、続くプエブラ戦の3-0勝利では3ゴールを叩き込んだ。オースティンFCのスターはしっかり結果を残しているが、最大の試練は次の一戦、クラブ・アメリカ戦だ。

    アレックス・ラビドゥ：2025年の加入以来、期待された特別指定選手としての評価を正当化するだけの働きはほとんどできていなかったが、オースティンFCのウズニはどうだろうか。アルバニア代表の彼は、スポーティングディレクターのロドルフォ・ボレルが解任される前に行った高額投資の一つだったが、リーグスカップが31歳に新たな活力をもたらした。2試合で3ゴール1アシストを記録しており、この大会こそが、ついにその価値を証明するためにウズニが必要としていたものなのかもしれない。

    • 広告
  • Austin FCGetty

    どのチームが最も驚きを与えたか？

    TH：オースティンだ！ 5月に監督とスポーツディレクターを解任し、直近のMLS3試合でも2敗を喫していることを思い出してほしい。それでもリーグスカップのMLS勢の山で首位に立っているのは、途方もない成果だ。ただ、クラブ・アメリカは非常に大きな試練になる。

    RT：おそらくプーマスだろう。本来の実力からすれば、ここまでの出来はあまりに物足りない。リーグではレギュラーシーズンを首位で終えながら決勝で敗れ、その後は勢いよくリーグスカップに入ったものの、シャーロットFCとFCシンシナティに叩きのめされた。ケイロル・ナバスから5失点？ そんな展開を誰が予想しただろうか。

    AL：ここはそのままオースティンでいこう。オースティンはここ数年のMLSで最も期待外れなチームの一つだったが、勝ち上がりに向けて絶好の位置につけている。暫定監督デイヴィ・アルノーにとってプレーオフ進出は難しそうで、しかも来季からはジム・カーティンの就任がすでに決まっているため、アルノーは正式監督の座を懸けたアピールをしているわけではない。それでも、予想外のリーグスカップでの快進撃は、将来的に別の重要な役職を得るうえで自身の評価を高める可能性がある。

  • Austin FC Leagues CupGetty

    観客動員のばらつきは懸念材料か？

    TH：そうだ。とはいえ、そこまで驚くべきことかというと、そうでもない。ワールドカップ後の反動があるのは確かで、メキシコのクラブが参加して集客の上積みがあるとしても、火曜の夜にスタジアムを本当に埋められると期待できるだろうか。MLSは土曜のゴールデンタイムでさえ、もともと観客動員に課題を抱えている。しかもテキサスのうだるような火曜の夜となれば、なおさら売り込みは難しい。

    RT：まったくその通りだ。この大会の目的は収益を生み出すことにあり、収益を生み出す最良の方法の一つは観客をスタンドに入れることだ。もちろん、この大会には放映やスポンサー面での別の理由もあるが、あらゆるプロスポーツ大会で最も重要なのはファンに応えることだ。その提供されるものにファンが関心を示していないのであれば、それは懸念材料である。

    AL：そうだ。リーグスカップの主催者は、この大会を厳しく見直す時に来ている。参加チームや参加リーグから、大会方式、開催頻度に至るまで、すべて再評価する必要がある。リオネル・メッシでさえ空席が目立つ区画が見られ、さらにMLSの新たな目玉選手の一人であるアントワーヌ・グリーズマンやロベルト・レヴァンドフスキの試合でも期待外れの観客数となっているのは懸念すべきことだ。

    この大会がどうあるべきなのか、今こそ真剣に再考すべき時だ。

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  • Robert LewandowskiGetty

    新フォーマットの2年目は機能しているのか？

    TH：そうだが、とにかく分かりにくい。MLSのチームがのみリーガMXのクラブと対戦し、その逆もまた同様というのは理にかなっている。そこに問題はない。問題が出てくるのは日程面だ。試合が10日間ほどにわたって不均等に組まれているせいで、どのラウンドなのかを把握し続けるのが本当に難しい。この大会を定着させたいのであれば、一貫性を確立すべきだ。週末を第1ラウンド、火曜／水曜を第2ラウンド、その次の週末を第3ラウンドにするべきである。

    RT：問題ない。2つのリーグのクラブだけが参加する大会の組み方はいくつかある。少なくともこの形式なら、MLS対リーガMXのカードへの関心と多様性を可能な限り長く維持できるので、そこは良い点だと思う。

    AL：目的がリーグズカップをより重要な大会に感じさせることだったのなら、答えはノーだ。試合の質は概ね高かったが、このフォーマットによって大会がより重要、あるいは不可欠なものになったとは感じられなかった。

  • Club America San DiegoGetty

    メキシコで試合を行うことはどれほど重要か。

    TH：極めて重要であり、まったく議論の余地はない。大会がアメリカだけで開催される形には、これまで常にいびつさを感じていた。いったい何の意味があるのか。そうなれば、リーガMXのクラブは著しく不利になるからだ。少なくとも大半はそうだろう。理想を言えば、アメリカとメキシコで半々に分けるべきだ。国境の南側で数試合行われるのは良いスタートだが、もっと増やしてほしい。

    RT：非常に重要だ。少なくとも、これが単なる金もうけのための企画ではないという見せかけは生まれるからだ。この大会を公正で本物の大会にするには、各チームに開催する機会が必要だ。そうでなければ、サッカー大会を装った収益性重視のイベントにすぎない。本物の大会には公平な条件が必要であり、そのためにはあらゆる場所で試合が行われなければならない。

    AL：フェーズ1の4試合がメキシコで行われるのは歓迎すべき第一歩だが、この大会最大の魅力となるべき点、つまり国境の両側で両リーグのベストを披露するという意義を十分に生かすには足りない。現状では、リーグスカップはいまだに主としてリーガMXがアメリカのファン層とつながる機会のように感じられ、MLSクラブがメキシコで真のアウェー環境を経験する機会はほとんどない。

  • Erick SANCHEZ-club america-mexico-20250816(C)Getty Images

    勝者を選べ

    TH：クラブ・アメリカ。ブライアン・ロドリゲスらがMLSの支配に終止符を打つ。

    RT：ロベルト・レヴァンドフスキがメッシのような瞬間を見せ、新天地でチームをけん引し、待ち望まれていたタイトルへ導く姿を見てみたい。途中でウーゴ・クイパースとモンテレイとも対戦すれば、さらに面白さが増すのでボーナスポイントだ。

    AL：インテル・マイアミを巡る不確実性があり、リオネル・メッシが悲しみに向き合う時間を取っているのも当然である以上、ここはクラブ・アメリカを推したい。ここまでこれほど明確なメッセージを示したチームはほかになく、ラス・アギラスはこの大会を重要な優先事項として扱っている数少ないクラブの一つに見える。高い基準からすれば失望のシーズンが続いたが、ギジェルモ・アルマダはクラブを正しい方向へ導いている。大陸タイトルはこの10年間クラブ・アメリカから遠ざかっており、リーグスカップ制覇はクラブの支配力回復に向けたもう一つの大きな一歩となるはずだ。