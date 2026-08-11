この大会は今、良いものになっているのだろうか。長年にわたり、リーグスカップはMLSシーズンの周縁に存在してきた。シーズン途中に無理やりねじ込まれ、優勝した時にだけ意味を持つようなタイトルだった。

だが、ワールドカップの影響でただでさえ日程が乱れている今季、この大会にはこれまで以上の存在感がある。2週間以上にわたり、北米サッカー界はリーグスカップ一色となっている。これは、おおむね良いことだ。MLSとリーガMXはともにこの大会の重要性を強調しており、客観的に見ても、リーガMXのベストチームとMLSのベストチームが対戦するのは良いアイデアである。

では、今年の結果はどう見えるのか。まず言えるのは、実力あるチームがしっかり上位に来ているということだ。リーガMXの強豪は、おおむね決勝トーナメント進出に向けて好位置につけている。MLSもおおむね同様で、例外を挙げるなら意外な躍進を見せるオースティンFCくらいだ。集客面にはもっともな懸念があるとはいえ、内容そのものもかなり良い。では、リーグスカップ全体をどう評価すべきなのか。そして、この先どこへ向かうのか。

GOALのライター陣が、今回も『The Rondo』で掘り下げる。







