リニューアル後のリーグスカップは最初の3大会をいずれもMLS勢が制してきた。しかし、2026年大会の開幕週を見る限り、ついにリーガMXが本格的な対抗策を打ち出す準備が整った可能性がある。リーグスカップがCONCACAFチャンピオンズカップと同じレベルの信頼性を得るためには、メキシコのクラブが決勝に進出する必要がある。もっとも、それは大会が2023年に刷新されて以降、一度も実現していない。

ここまで2026年大会では、17試合の対戦を終えてMLSがライバルリーグに対し9勝8敗とわずかにリードしている。さらに、現行フォーマットでは今大会が初めてメキシコでグループステージの試合を実施しており、リーガMXのクラブにとってようやく本当のホームアドバンテージが与えられている。

土曜日には、レオンとモンテレイが、アントワーヌ・グリーズマンを擁するオーランド・シティSC、そして父ホルヘの死去を受けてリオネル・メッシを欠くインテル・マイアミというスター軍団の相手をそれぞれ下した。一方で、アメリカとカナダのトップリーグにとって悪い話ばかりではなく、FCダラスがチバスを驚かせた。

GOAL が、土曜夜のリーグスカップで生まれた主なストーリーを振り返る。







