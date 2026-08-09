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Orlando City SC v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

翻訳者：

リーグスカップ総括：アントワーヌ・グリーズマン擁するオーランド・シティはレオンを止められず、FCダラスはチバス相手に衝撃の番狂わせを演じる

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アントワーヌ・グリーズマン
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これまでのリーグスカップではMLS勢が優勢だったが、今年の大会ではインテル・マイアミとオーランド・シティがいずれも敗れ、リーガMX勢の巻き返しが見られている。

リニューアル後のリーグスカップは最初の3大会をいずれもMLS勢が制してきた。しかし、2026年大会の開幕週を見る限り、ついにリーガMXが本格的な対抗策を打ち出す準備が整った可能性がある。リーグスカップがCONCACAFチャンピオンズカップと同じレベルの信頼性を得るためには、メキシコのクラブが決勝に進出する必要がある。もっとも、それは大会が2023年に刷新されて以降、一度も実現していない。

ここまで2026年大会では、17試合の対戦を終えてMLSがライバルリーグに対し9勝8敗とわずかにリードしている。さらに、現行フォーマットでは今大会が初めてメキシコでグループステージの試合を実施しており、リーガMXのクラブにとってようやく本当のホームアドバンテージが与えられている。

土曜日には、レオンとモンテレイが、アントワーヌ・グリーズマンを擁するオーランド・シティSC、そして父ホルヘの死去を受けてリオネル・メッシを欠くインテル・マイアミというスター軍団の相手をそれぞれ下した。一方で、アメリカとカナダのトップリーグにとって悪い話ばかりではなく、FCダラスがチバスを驚かせた。

GOAL が、土曜夜のリーグスカップで生まれた主なストーリーを振り返る。



  • Orlando City SC v Leon - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    グリーズマンにとって不運な夜

    オーランド・シティにとっては上々の立ち上がりだった。だが、その後すべてが崩れ去った。

    38分、オーランドの主力マルコ・パシャリッチが圧巻のゴールを決め、オーランドはリーグスカップ2連勝に向けて快勝するかに見えた。だが、そこからレオンが息を吹き返した。

    フアン・ゲバラがヘディングで同点弾を決めた場面では、マクシム・クレポーは止めるべきだったと感じるだろう。オーランドのGKはボールに指先で触れながらも、かき出すことはできなかった。その後、ダニエル・アルシラがボックス内で3人のDFをかわし、72分に決勝点を奪った。

    オーランドのマルティン・ペレルマン監督は、防げたはずの2失点に眠れぬ夜を過ごすことになりそうだ。アントワーヌ・グリーズマンも同じ思いかもしれない。4度の決定機を演出し、5本の危険なシュートを放ちながらも、ネットを揺らせなかった。

    • 広告
  • imago-sport-1080813688.jpgIcon Sportswire

    テキサスで劇的な結末

    長年にわたる苦闘と混乱を経て、チバスは2026年クラウスーラで2位に入り、再びメキシコの強豪の一角に戻ってきた。ロヒブランコスはアペルトゥーラでややスロースタートとなり、開幕3試合で勝ち点4にとどまっているが、それでもリーグスカップで優勝争いを演じると見られている。もっとも、FCダラスは絶妙なタイミングでこう思い出させた。それは簡単ではない、ということを。

    誤解してはならない。チバスは試合を支配し、おそらく勝つべき内容だった。ボール保持率は72％を記録し、「アウェー」チームを19本対10本で上回った。なお、この試合はチバスの本拠地ではなく、サンノゼのペイパル・パークで行われた。それでも勝利したのはダラスだった。終盤のゴールで決着をつけたのはストライカーだったが、多くが予想した人物ではなかった。

    ペタル・ムサも効果的な働きを見せたが、決定的な瞬間を生み出したのは途中出場のローガン・ファリントンだった。73分に得点を決め、ダラスに勝利をもたらした。

    そして、ジョナサン・シロワにも触れておきたい。土曜日の彼は、キャリアでも屈指のパフォーマンスを見せたかもしれない。負傷したダニエルに代わって先発した25歳は、5セーブで勝利を守り抜いた。2024年シーズンと2025年シーズンは苦戦するモントリオールの先発を務めていたシロワだが、より強固な守備とチームに囲まれた中で、自身が何をできるかを示した。もしチバス戦のようなプレーを続けるなら、このカナダ人GKにはさらに大きな未来が待っているかもしれない。

  • Inter Miami CF v CF Monterrey - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    デ・パウルのゴールも及ばず

    インテル・マイアミはメッシの父ホルヘの死去を受け、メッシが直前で欠場となった。それだけに、リーガMX屈指の強豪クラブを相手に善戦したギジェルモ・オジョス監督と選手たちは評価されるべきだろう。それでも、メッシに加え、昨季のリーグスカップに起因する出場停止処分を受けているルイス・スアレス、そしてヘルマン・ベルテラメを欠いたことで、ヘロンズにとってこの試練はあまりに大きかった。結果はホームで2-1の敗戦となった。

    マイアミは前半序盤、ロドリゴ・デ・パウルがボックス外から強烈なシュートを突き刺して先制。その後、悲しみに暮れるチームメートへ捧げる形でメッシのユニフォームを掲げた。だが、モンテレイは後半に反撃した。

    最近加入した元MLSの名手ウーゴ・カイパースが47分に同点弾を決めると、もう1人の元MLSスター、ディエゴ・ロッシが90分に決勝点をマーク。拮抗した一戦となった中、最終的には実績あるFWを1人ではなく2人擁していたチームに軍配が上がった。

    メッシとベルテラメの復帰時期は決まっていないが、マイアミがグループステージ突破を決めるには、レオン戦で少なくともどちらか1人が必要になる可能性が高い。そうでなければ、この春にコンカカフ・チャンピオンズカップで予想より早く敗退したのに続き、ヘロンズはまたしても大陸大会で失望を味わうかもしれない。

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  • Los Angeles Football Club v Deportivo Toluca FC - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    LAFC、チャンピオンズカップ再戦を生き残る

    予想より早くチャンピオンズカップで姿を消したチームといえば、LAFCもその一つだ。LAFCは同大会に有力候補として臨みながら、準決勝でトルーカを相手に崩れた。土曜日は雪辱のチャンスとなり、LAFCはそれを確実につかんだ。

    ソン・フンミンは静かな一夜となったが、LAFCの中盤と守備陣は踏ん張った。ホームのトルーカは相手ペナルティーエリア内で18回ボールに触れながらも、最後まで突破口を見いだせず、試合はPK戦にもつれ込むかに思われた。だが、思いがけないところから魔法のような瞬間が訪れた。

    危険なボールがボックス内に入った場面で、左SBエディ・セグラが完全にフリーとなると、見事なカーブシュートをネットに沈めて勝利を決定づけた。

    新指揮官マルク・ドス・サントス体制のLAFCにとって、今季は波のあるシーズンとなっている。クラブはウェスタン・カンファレンスで2位につけているが、その陣容のタレントを考えれば、まだ完全に本来の力を発揮し切れていない印象もある。リーグスカップ制覇は、LAFCに必要な勢いをもたらすかもしれない。メキシコ屈指の2クラブ相手に強烈な勝利を収めた今、LAFCはケレタロ戦で大本命となるはずだ。