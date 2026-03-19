リーガ、プレミアリーグ相手に20対9の大勝：英国のテレビ放映権収入がなくても勝てる

ラ・リーガが欧州の舞台を席巻し、大陸に向けて力強いメッセージを発信した。スペインは健在だ、まさにその通りだ。レアル・マドリード、バルセロナ、アトレティコ・マドリードは、チャンピオンズリーグのラウンド16でプレミアリーグ勢を相手に3戦全勝という衝撃的な結果を残し、3試合合計で20対9という圧倒的なスコアを記録した。マルカ紙が掲げる勝利を祝う見出しがそれを如実に物語っている。チャンピオンズリーグは再びスペイン語を語る。





スペインのモデル

プレミアリーグ相手に3戦全勝を収めたスペインクラブのこの結果は、少なくとも今シーズン限りにおいて、欧州の勢力図を再定義するものだ。準々決勝にはスペインのクラブが3つ、イングランドのクラブが2つ進出することになる（16強に進出した5チームのうち）。 確かに、レアル・マドリードとバルセロナは世界で最も売上高の高い2クラブであり、レアルが11億6100万ユーロ、バルサが9億7500万ユーロであるのに対し、アトレティコ・マドリードは13位（4億5500万ユーロ）だ。 しかし、スペインとイングランドという2つのリーグおよびサッカーシステムを、最も重要な指標であるテレビ放映権収入で比較すると、プレミアリーグは2025-2031年のサイクルでシーズンあたり19億1000万ユーロを、一方、スペインのリーガ・エスパニョーラは2022-2027年のサイクルでシーズンあたり9億9000万ユーロをそれぞれ獲得している。 これはセリエA（2024-2029年サイクルでシーズンあたり9億ユーロ）をわずかに上回るものの、ブンデスリーガ（2025-2029年サイクルでシーズンあたり10億6000万ユーロ）には及ばない。





つまり、イングランドとイタリアのサッカーにおける質や成績の天と地ほどの差を強調するために、テレビ放映権収入を最優先事項とする場合、リーガ・エスパニョーラは、放映権収入がすべてではないこと、そしてプレミアリーグがテレビから得ているような巨額の資金がなくても、偉大なクラブや素晴らしいリーグを築き、欧州で勝利を収めることが可能であることを示しているのだ。 他の方法や他の資源を用いても、健全で成功するモデルを構築することは可能なのです。



