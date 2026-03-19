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Gianluca Minchiotti

翻訳者：

リーガ、プレミアリーグ相手に20対9の大勝：英国のテレビ放映権収入がなくても勝てる

チャンピオンズリーグのラウンド16の結果は、スペインのクラブがイングランドのクラブを圧倒したことを浮き彫りにしている

ラ・リーガが欧州の舞台を席巻し、大陸に向けて力強いメッセージを発信した。スペインは健在だ、まさにその通りだレアル・マドリード、バルセロナ、アトレティコ・マドリードは、チャンピオンズリーグのラウンド16でプレミアリーグ勢を相手に3戦全勝という衝撃的な結果を残し3試合合計で20対9という圧倒的なスコアを記録したマルカ紙が掲げる勝利を祝う見出しがそれを如実に物語っている。チャンピオンズリーグは再びスペイン語を語る。


スペインのモデル

プレミアリーグ相手に3戦全勝を収めたスペインクラブのこの結果は、少なくとも今シーズン限りにおいて、欧州の勢力図を再定義するものだ。準々決勝にはスペインのクラブが3つ、イングランドのクラブが2つ進出することになる（16強に進出した5チームのうち）。 確かに、レアル・マドリードとバルセロナ世界で最も売上高の高い2クラブであり、レアルが11億6100万ユーロ、バルサが9億7500万ユーロであるのに対し、アトレティコ・マドリードは13位（4億5500万ユーロ）だ。 しかし、スペインとイングランドという2つのリーグおよびサッカーシステムを最も重要な指標であるテレビ放映権収入で比較すると、プレミアリーグは2025-2031年のサイクルでシーズンあたり19億1000万ユーロを、一方、スペインのリーガ・エスパニョーラは2022-2027年のサイクルでシーズンあたり9億9000万ユーロをそれぞれ獲得しているこれはセリエA（2024-2029年サイクルでシーズンあたり9億ユーロ）をわずかに上回るものの、ブンデスリーガ（2025-2029年サイクルでシーズンあたり10億6000万ユーロ）には及ばない。


つまり、イングランドとイタリアのサッカーにおける質や成績の天と地ほどの差を強調するために、テレビ放映権収入を最優先事項とする場合リーガ・エスパニョーラは放映権収入がすべてではないこと、そしてプレミアリーグがテレビから得ているような巨額の資金がなくても、偉大なクラブや素晴らしいリーグを築き、欧州で勝利を収めることが可能であることを示しているのだ他の方法や他の資源を用いても、健全で成功するモデルを構築することは可能なのです。


  • マドリードがグアルディオラを解任

    レアルはまさに原動力となり、今や欧州の定番となったこの一戦でマンチェスター・シティを圧倒した。グアルディオラ率いるチームは粘りを見せたが、レアルの猛攻に押し流されてしまった。第1戦では完全に試合を支配し、すでに決勝トーナメント進出を決めていた第2戦でもマンチェスターでの勝利を収めた。合計スコア5-1で、準々決勝への直接進出を決めた。


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  • オンダ・ブラウグラナ対マグパイズ

    バルセロナにとってニューカッスル・ユナイテッドとの第1戦は苦戦を強いられた。ニューカッスルは試合の大部分でペースと主導権を握っていた。しかし、まさに終了間際に決定的な場面が訪れた。ラミンが極めて重要なPKを沈め、試合の均衡を崩し、決勝トーナメント進出への道を開いた。


    しかし、第2戦はバルサの一方的な試合となった。カンプ・ノウでは、バルサという一チームだけが存在感を示した。7得点を挙げ、見事な試合展開を見せ、合計スコア8-3という圧倒的な結果で決勝進出を確実なものにした


  • アトレティコはトゥドールにとって手強い相手だった

    アトレティコはワンダ・メトロポリターノでその役割を果たし、第2戦をより落ち着いて迎えるために不可欠な3点リードを築いた。リーグ戦で苦戦しているイゴール・トゥドール率いるトッテナム・ホットスパーは、それでも最後まで諦めることなく戦い抜いた。


    コルチョネロス（アトレティコ）はこの結果を死守し、今や次のステージを見据えている。次のラウンドでは、コパ・デル・レイと同様に再びバルセロナと対戦することになる。この豪華な対戦カードにより、チャンピオンズリーグの準決勝にスペインのチームが1つ進出することがすでに確定している。