サミットでは審判員に対する敵意の深刻な増加が議題となり、ソト氏は言葉の暴力がしばしば身体的危険へとエスカレートすると指摘した。審判協会（CTA）が審判を法的に「公権力の執行者」と位置付ける提案を進めていることを明かし、これは他国で既に採用されている法的保護強化の措置だと説明した。「私にとって身体的攻撃の根絶が最優先課題だ」とソト氏は述べ、「我々は深刻な懸念を抱き、具体的な提案に全力で取り組んでいる」と語った。

RFEFのルザン会長も同様の見解を示し、史上初の団体協約が保護強化への一歩だと指摘した。しかし彼は、問題の根源はプロピラミッドの頂点にあることが多いと警告した。「強豪クラブに模範を示すよう求めねばならない」とルザンは述べた。「結局、こうした状況や攻撃的な発言、主要クラブが制作する動画が下部カテゴリーに伝播し、今日の暴力行為につながっているのだ」