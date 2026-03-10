AFP
リーガ・エスパニョーラは来季、完全自動オフサイド判定システムを導入すると、ハビエル・テバス会長が確認した
スペイン審判団にとって歴史的な合意
この発表は、スペインにおけるプロサッカー審判業界初の団体協約の正式調印式で行われた。 ラス・ロサスにあるシウダ・デル・フットボールに集結したラ・リーガ、スペインサッカー連盟（RFEF）、審判技術委員会（CTA）の指導者らは、業界のさらなる専門化に向けた合意を正式に締結した。このイベントは審判員の行政面・財政面の改善に焦点を当てていたが、テバス会長はこの場を利用して、審判業務の根本的な転換を提示。従来の「半自動」ソリューションから脱却し、完全自動化への移行を推進する方針を示した。
マイクロチップ用フレームの廃棄
テバス会長は既存のツールへの不満を率直に表明し、「半自動」という用語がリーグが回避したい人的介入を暗示していると主張した。リーガ・エスパニョーラのトップは、ビデオ審判員による手動調整を最小限に抑えつつ、円滑で客観的な判定を実現する目標を強調した。完全自動オフサイド判定は来年導入される予定だ。
「自動オフサイドを導入中です。来季に間に合うかは見極めが必要です」とテバスはマルカ紙の取材に説明。「現状は半自動ですが、『半』という表現が気に入らない。FIFA公認のチップをボール内部に埋め込み、ボールが蹴られた瞬間を検知する仕組みです。スタジアムには専用カメラシステムが必要となります」 これにより自動オフサイド判定システムが実現し、従来のフレーム分析は不要となる。承認手続きは進行中であり、各リーグで使用される異なるボールブランドの検証も必要だ…全てを調整しなければならない。しかしこれは来季に向けて設定した技術的目標の一つである」
ゲームの完全性を守る
サミットでは審判員に対する敵意の深刻な増加が議題となり、ソト氏は言葉の暴力がしばしば身体的危険へとエスカレートすると指摘した。審判協会（CTA）が審判を法的に「公権力の執行者」と位置付ける提案を進めていることを明かし、これは他国で既に採用されている法的保護強化の措置だと説明した。「私にとって身体的攻撃の根絶が最優先課題だ」とソト氏は述べ、「我々は深刻な懸念を抱き、具体的な提案に全力で取り組んでいる」と語った。
RFEFのルザン会長も同様の見解を示し、史上初の団体協約が保護強化への一歩だと指摘した。しかし彼は、問題の根源はプロピラミッドの頂点にあることが多いと警告した。「強豪クラブに模範を示すよう求めねばならない」とルザンは述べた。「結局、こうした状況や攻撃的な発言、主要クラブが制作する動画が下部カテゴリーに伝播し、今日の暴力行為につながっているのだ」
スタジアム改修と給与増額
チップインボール技術が導入される前に、ラ・リーガはFIFAの承認とリーグ全体で使用される各種試合用ボールメーカーの標準化を含む複雑な調整段階を経る必要がある。必要な高速カメラアレイを設置するため、スペインのスタジアム全体で大規模なインフラ投資が行われる見込みだ。同時に、新たな団体協約により審判員の遡及的な給与増額が実施され、今夏の休養期間中にこのハイテク移行を控える審判職の安定化が図られる。
