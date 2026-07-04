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リーガ王者バルセロナがハリー・ケインの移籍について最終決定。ロベルト・レヴァンドフスキの後継者探しを進める中での決断だ。
バルセロナの攻撃は突破できなかった
バルセロナは、攻撃陣の将来を見据え、ケインをレヴァンドフスキの後継候補として検討していた。最優先はアトレティコ・マドリードのFWジュリアン・アルバレスだが、ケインは得点記録と経験から魅力的な代替とされていた。
『CF Bayern Insider』によると、バルセロナはケインの代理人に連絡し、ラ・リーガ移籍の可能性を探った。しかし代理人からは「ケインはバイエルンを離れるつもりはない」との回答があり、交渉に進展がないままバルセロナの期待は消えた。
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フォーク、バルセロナからの接触を認める
『ビルト』紙の記者クリスチャン・ファルク氏は、バルセロナがケイン側と接触したことを認めた。しかし、ケインの第一希望はドイツに残ることだと強調した。
「事実、バルセロナがケインの代理人に接触した」とファルク氏は認めた。「だが、バルセロナがバイエルンからケインを引き抜く可能性はないと聞いています。
ケインはミュンヘンに残り、新契約を望んでいる。ただ、現在イングランド代表としてW杯に出場中であり、今は手続きを進めたくないようだ。いずれにせよ、ケインはバイエルンとのみ交渉し、解決策を見出すだろう」
バイエルンはケインの将来について依然として楽観的だ
バイエルンは、今シーズンも得点を量産したケインをアリアンツ・アレーナに留めておくべき十分な理由がある。 2025-26シーズンには公式戦61得点を挙げ、7アシストを記録。さらに深い位置から攻撃を組み立てる役割も果たした。バイエルンでの通算得点は146に達し、契約は2027年6月まで残っている。クラブは彼が今後も攻撃の要として活躍すると確信しており、代表戦終了後に契約延長を交渉する予定だ。
- AFP
バルセロナは別の獲得候補を探す必要がある。
ケインがバイエルン残留を決めたため、バルサはレヴァンドフスキの後継者探しでアルヴァレスに注力するとみられる。
一方、ケインはイングランド代表としてW杯に集中し、月曜日のベスト16でメキシコと対戦する。代表戦後にバイエルンとの契約交渉に入る見込みだ。
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