『ビルト』紙の記者クリスチャン・ファルク氏は、バルセロナがケイン側と接触したことを認めた。しかし、ケインの第一希望はドイツに残ることだと強調した。

「事実、バルセロナがケインの代理人に接触した」とファルク氏は認めた。「だが、バルセロナがバイエルンからケインを引き抜く可能性はないと聞いています。

ケインはミュンヘンに残り、新契約を望んでいる。ただ、現在イングランド代表としてW杯に出場中であり、今は手続きを進めたくないようだ。いずれにせよ、ケインはバイエルンとのみ交渉し、解決策を見出すだろう」