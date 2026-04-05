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リーガ優勝を逃したレアル・マドリードで、アルバロ・アルベロアの去就が危ぶまれている。クラブは来季の監督候補を検討中だ
アルベロアにとって、チャンピオンズリーグか、さもなくば失敗か
リーガ・エスパニョーラの優勝がもはや手の届かないものとなった今、監督の去就は事実上一触即発の状況にある。AS紙によると、レアル・マドリードの首脳陣は来季に向けた選択肢を検討しており、チャンピオンズリーグで好成績を収めることだけが、彼の地位を守る唯一の手段となるかもしれない。マドリードは欧州での厳しい道のりを歩むことになり、まずはバイエルン・ミュンヘンとの一戦を懸けた準々決勝から始まる。ここで勝利すれば、PSGやリヴァプールといった強豪との対戦が待ち受けているだろう。 国内リーグでいかなる失態も許されない局面において、チームに活気が欠けている様子を目の当たりにした首脳陣の機嫌は、著しく悪化している。
- AFP
不気味な統計がベンチを覆っている
アルベロアが指揮を執ってからの成績は厳しい批判にさらされており、数字は憂慮すべき状況を示している。就任後の最初の18試合で、彼は5敗を喫している。比較のために言えば、前監督のシャビ・アロンソは就任後の最初の28試合でわずか5敗にとどまっていた。アルベロアは現在、マイケル・キーピングやルイス・モロウニーといった人物と並び、クラブ史上最悪のスタートを切った監督の一人となっている。 さらに深刻なのは、試合の流れが不利になった際の戦術的な対応力の欠如だ。アルベロア監督の下、先制点を許した7試合のうち、逆転勝利を収めたのはわずか2試合にとどまっている。アルバセテ、ベンフィカ、オサスナ、ヘタフェへの残念な敗戦は、選手交代や戦術の微調整によって試合の流れを変えることができないという印象を強めている。
責任を取るか、他人を責めるか
マヨルカでの惨敗を受け、アルベロアは即座に責任をとって次のように述べた。「この敗戦は私の責任だ。完全に、そして間違いなく私の責任だ。選手たちに求めているのは、すでに火曜日の試合のことを考えていることだ。ロッカールームを出た時点で、彼らにとってこの試合はすでに終わったものなのだ。 決定を下すのは私だ。スタメンを決めるのも、交代選手を選ぶのも、どう戦うかを決めるのも私だ。この敗北は、完全にレアル・マドリードの監督の責任だ。」
しかし、全責任を負うと主張する一方で、監督はエドゥアルド・カマヴィンガの守備のミスに対して、ほのめかすような批判も浴びせた。決勝点を挙げた選手について、彼は次のように指摘した。「数的不利な状況で、相手にゴールを許してしまった。ここで一瞬集中力が切れた。対応がうまくいかず、マークを外し、追いかけることもできなかった。それが失点につながったのだ。」
- AFP
役員室の信頼が崩れ始める
この最近の不振が続くまで、レアル・マドリードの理事会はアルベロアの指導方針に強い信頼を寄せていた。彼は、ジュード・ベリンガムやヴィニシウス・ジュニオールといったスター選手たちがひしめくロッカールームをうまくまとめ上げ、ティアゴ・ピタルチのような若手有望株をチームにうまく融合させたことで称賛されてきた。チャンピオンズリーグのラウンド16でマンチェスター・シティを破ったことは、チームを前進させるべき転機と見なされていた。
しかし、ソン・モイックスでの敗戦により、その好調な勢いは凍りついてしまった。クラブはアカデミー出身選手への指導を高く評価しているものの、国内タイトルを獲得できていないことは、フロレンティーノ・ペレス会長にとって受け入れがたい現実だ。すべてはバイエルン戦にかかっている。アルベロアがベルナベウのベンチに長く留まりたいと望むなら、そこで結果を出さなければならない。