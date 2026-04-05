リーガ優勝を逃したレアル・マドリードで、アルバロ・アルベロアの去就が危ぶまれている。クラブは来季の監督候補を検討中だ

マヨルカでの惨敗を受け、アルベロアは即座に責任をとって次のように述べた。「この敗戦は私の責任だ。完全に、そして間違いなく私の責任だ。選手たちに求めているのは、すでに火曜日の試合のことを考えていることだ。ロッカールームを出た時点で、彼らにとってこの試合はすでに終わったものなのだ。 決定を下すのは私だ。スタメンを決めるのも、交代選手を選ぶのも、どう戦うかを決めるのも私だ。この敗北は、完全にレアル・マドリードの監督の責任だ。」

しかし、全責任を負うと主張する一方で、監督はエドゥアルド・カマヴィンガの守備のミスに対して、ほのめかすような批判も浴びせた。決勝点を挙げた選手について、彼は次のように指摘した。「数的不利な状況で、相手にゴールを許してしまった。ここで一瞬集中力が切れた。対応がうまくいかず、マークを外し、追いかけることもできなかった。それが失点につながったのだ。」