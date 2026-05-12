バルセロナは主力FWの去就判断を先送りした。日曜にレアル・マドリードを2-0で破りリーグ優勝を決めた後、ハンス・フリック監督は火曜の会見で、チームに不可欠な貢献をしたマーカス・ラッシュフォードとロベルト・レヴァンドフスキを称賛。それでも残り3試合が終わるまで正式な話し合いはしないと強調し、「シーズン後にすべて分析する」と語った。 それからどうなるかを見極めることになる。マーカスは我々に多くのものを与えてくれた。彼の成績は素晴らしい。そのことに感謝している」