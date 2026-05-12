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リーガ優勝のバルセロナで、ハンス・フリック監督がマーカス・ラッシュフォードとロベルト・レヴァンドフスキの去就に言及した。
主力攻撃陣の決定を先送りする
バルセロナは主力FWの去就判断を先送りした。日曜にレアル・マドリードを2-0で破りリーグ優勝を決めた後、ハンス・フリック監督は火曜の会見で、チームに不可欠な貢献をしたマーカス・ラッシュフォードとロベルト・レヴァンドフスキを称賛。それでも残り3試合が終わるまで正式な話し合いはしないと強調し、「シーズン後にすべて分析する」と語った。 それからどうなるかを見極めることになる。マーカスは我々に多くのものを与えてくれた。彼の成績は素晴らしい。そのことに感謝している」
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ラッシュフォードの完全移籍をめぐるジレンマ
レンタル移籍で復活したラッシュフォードは14ゴール14アシストを記録。バルセロナには完全移籍で獲得するオプションがある。週末の勝利後、彼はスペインに残りたいと明かした。「僕は魔法使いじゃないけど、もしそうならここに残るだろうね」と語った。 ただし、クラブの財政が移籍金を捻出できるかは依然不透明だ。祝勝ムードが収まれば、理事会はスポーツ面の野心と資金繰りを慎重に天秤にかけ、判断を下すことになる。
レヴァンドフスキの去就は不透明だ
イングランド人選手には買い取りオプションがあるが、レヴァンドフスキの契約は間近に満了する。8月に38歳になるベテランにはサウジアラビアやアメリカから関心がある。今季は43試合で18ゴール4アシストを記録している。 バルセロナでは通算190試合で119得点24アシストを記録。フリック監督は「彼と働けたことを誇りに思う。来季の去就は慎重に判断する」と語った。
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バルセロナの次はどうなるのか？
バルセロナはシーズン100ポイント達成へ集中する。フリック監督は「目標は100ポイント。そのためには残り3試合に勝つ必要がある」と語った。また、2028年までの新契約を結んだことを発表し、「さらに努力し、タイトルを目指す」と誓った。 「素晴らしい契約だ。2028年まで進め、その後状況が良好ならさらに1年延長する。チームを最高レベルに引き上げ、タイトル獲得へ今シーズン以上に努力する。バルセロナなら当然の挑戦だ。誰もがチャンピオンズリーグ制覇という夢を抱いている。我々は挑戦し、再び挑戦する」