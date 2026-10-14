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リヨン、痛恨のチャンピオンズリーグ敗退もUEFAから数百万ユーロの臨時収入
リヨン、チャンピオンズリーグで失意
リヨンはチャンピオンズリーグ敗退後、金銭面でわずかな慰めを得た。フランスのクラブはプレーオフで緊迫した2試合を戦ったが、フェネルバフチェとの対戦で欧州での夢が潰えた。
予選ラウンドではスパルタ・プラハを破っていたものの、パウロ・フォンセカ率いるチームはリーグフェーズ進出を逃した。現在はヨーロッパリーグに目を向けており、直近ではアンデルレヒトに2-1で勝利した。
- AFP
UEFAが金銭面での慰めとなる賞金を支給
欧州最高峰のクラブ大会への出場を逃したことは、競技面で大きな失望だ。しかし、敗退したクラブが何も得られなかったわけではない。UEFAは、出場権獲得に向けた最終段階を突破できなかったすべてのチームに、制度に基づく連帯支援金を分配している。
『Sportune』の報道によると、プレーオフ敗退を補償するための支払いが、9月17日に欧州サッカーを統括するUEFAによって正式に処理された。
UEFAからの分配金の内訳を解説
UEFAの公式な資金分配制度では、最終プレーオフで敗退したチームに429万ユーロの固定額が保証されている。ただし、別の報道によると、リヨンが受け取る総額は実際には約460万ユーロに達する可能性がある。
それでも、この総額は本大会で得られる巨額の収入のほんの一部にすぎない。チャンピオンズリーグ本大会への出場を決めたクラブは、それだけで受け取る金額が大幅に増える。
出場チームには、成績に応じたボーナスや商業収入を加える前の段階で、1862万ユーロの出場ボーナスが保証される。
- AFP
フランスでの収支を均衡させる
リヨンの経営陣にとって、この不可欠な資金注入は重要な時期にもたらされる。クラブはフランスサッカーの財務監視機関であるDNCGによる厳格な財務監視下にあり、今後数カ月は運営費を慎重に管理しなければならない。
クラブの経営陣は最近、厳しい予算制約の下での運営を余儀なくされている。収支を均衡させ、フランスサッカー界の規制要件を満たすため、選手の売却に大きく依存してきた。
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