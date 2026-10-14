リヨン、痛恨のチャンピオンズリーグ敗退もUEFAから数百万ユーロの臨時収入

UEFAの公式な資金分配制度では、最終プレーオフで敗退したチームに429万ユーロの固定額が保証されている。ただし、別の報道によると、リヨンが受け取る総額は実際には約460万ユーロに達する可能性がある。

それでも、この総額は本大会で得られる巨額の収入のほんの一部にすぎない。チャンピオンズリーグ本大会への出場を決めたクラブは、それだけで受け取る金額が大幅に増える。

出場チームには、成績に応じたボーナスや商業収入を加える前の段階で、1862万ユーロの出場ボーナスが保証される。