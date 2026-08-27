チャンピオンズリーグのリーグフェーズ進出を懸けたプレーオフ第2戦で、リヨンがフェネルバフチェに敗れた後、パウロ・フォンセカは激しく怒っていた。OLの指揮官は、交代策のマネジメントを批判してきた記者に対し、こう応じた。"いつも同じ質問だ。もう慣れている。試合後になってからなら、あれこれ話すのは簡単だし、交代について語るのもいつも同じことだ。たぶん理由は、私がクソみたいな監督だからだろう。それが説明だ"。