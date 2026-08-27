チャンピオンズリーグのリーグフェーズ進出を懸けたプレーオフ第2戦で、リヨンがフェネルバフチェに敗れた後、パウロ・フォンセカは激しく怒っていた。OLの指揮官は、交代策のマネジメントを批判してきた記者に対し、こう応じた。"いつも同じ質問だ。もう慣れている。試合後になってからなら、あれこれ話すのは簡単だし、交代について語るのもいつも同じことだ。たぶん理由は、私がクソみたいな監督だからだろう。それが説明だ"。
Getty Images Sport
翻訳者：
リヨン、パウロ・フォンセカ「交代策のマネジメント？ 試合後なら何とでも言える。理由は、おそらく私がクソみたいな監督だからだ……」
売却を余儀なくされる
そして試合については、「積極性が欠けていた。特にサイドでそうだった。フェネルバフチェは非常にいいチームだ。今季をこのグループで続けていくためにも、突破は我々にとってとても重要だった。この敗戦の後、我々は選手を何人か売却せざるを得ない。 これが現実だ」と語った。
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