リヨン戦での第1戦勝利：ヴォルフスブルク、ポップ監督の完璧な送別試合を目指す

そして、14年間を「オートシュタット」で過ごした後、今夏ボルシア・ドルトムントへ移籍するポップだけでなく、火曜日の夜に行われた1-0（前半1-0）の試合後、フランスの強豪チームに対する大番狂わせを夢見ているのは彼だけではない。「私たちは今、絶好調だ」とドイツ代表のヤニーナ・ミンゲは語った。「また同じような試合ができることに、何の支障もない」

準決勝進出をかけた戦いで、VfLは粘り強いプレーで先制点を挙げた。しかし、ヴォルフスブルクでは、チャンピオンズリーグ最多優勝チームを相手に、このリードだけでは不十分であることは誰もが理解している。 「これが第一歩だったことは分かっている。我々はそれを踏み出した」と、ステファン・レルヒ監督はDisney+で語った。4月2日（21時）にリヨンで行われる第2戦でも、チームは「勇敢に戦おうとするだろう。しかし、あちらでは非常に激しい戦いになることは分かっている」と述べた。