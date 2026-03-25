アレクサンドラ・ポップの顔は満面の笑みに包まれていた。黒いコートを羽織ったVfLヴォルフスブルクの主力選手である彼女は、負傷中にもかかわらずチームメイトのスヴェンヤ・フートを抱きしめ、強く抱きしめた。 34歳の彼女はスタンドから試合を熱心に応援せざるを得なかったが、VfLヴォルフスブルクがOLリヨンとのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦に勝利したことで、自身も再びピッチに立てるかもしれないという希望が戻ってきた。
翻訳者：
リヨン戦での第1戦勝利：ヴォルフスブルク、ポップ監督の完璧な送別試合を目指す
そして、14年間を「オートシュタット」で過ごした後、今夏ボルシア・ドルトムントへ移籍するポップだけでなく、火曜日の夜に行われた1-0（前半1-0）の試合後、フランスの強豪チームに対する大番狂わせを夢見ているのは彼だけではない。「私たちは今、絶好調だ」とドイツ代表のヤニーナ・ミンゲは語った。「また同じような試合ができることに、何の支障もない」
準決勝進出をかけた戦いで、VfLは粘り強いプレーで先制点を挙げた。しかし、ヴォルフスブルクでは、チャンピオンズリーグ最多優勝チームを相手に、このリードだけでは不十分であることは誰もが理解している。 「これが第一歩だったことは分かっている。我々はそれを踏み出した」と、ステファン・レルヒ監督はDisney+で語った。4月2日（21時）にリヨンで行われる第2戦でも、チームは「勇敢に戦おうとするだろう。しかし、あちらでは非常に激しい戦いになることは分かっている」と述べた。
- Getty Images
ヴォルフスブルク、ビーレンシュタインのゴールで幸運に恵まれる
しかし、フォルクスワーゲン・アリーナでのパフォーマンスは、レルヒ監督率いるチームに勇気を与えるものだった。堅固な守備のおかげで、VfLは元ヴォルフスブルク所属のジュール・ブランド率いるフランス代表の絶え間ないプレッシャーに耐え抜き、カウンター攻撃で何度も危険な場面を作り出した。ただし、14分にリネス・ベレンステインが決めたゴールは、ディフレクションによるもので、運も味方した面があった。
ヴォルフスブルクがいくつかの攻守の切り替えの場面を活かせず、さらに点差を広げるチャンスを逃したことは、レルヒ監督にとってはさほど気にならないようだった。彼は喜びの方が勝っていると語り、「オリンピック・リヨンに勝つなんて、そう毎日あることじゃない。まずはこの瞬間を楽しもう」と述べた。
- Getty Images
ポップが故障で欠場
試合終了のホイッスルが鳴ると、ポップもチームメイトの輪の中に加わった。リヨンとの対戦を目前に控えた頃、ヴォルフスブルクは、このストライカーが「数週間戦線離脱」すると発表していた。筋肉の負傷により、元ドイツ代表キャプテンの彼女は現在、VfLでの引退ツアーを中断せざるを得ず、第2戦への復帰も時期尚早となる見込みだ。
チャンピオンズリーグの戦いが続く見通しとなり、ポッブは長年の戦友であるフートを抱きしめた際、安堵の表情を隠せなかった。「Omis with love」（愛を込めて、おばちゃんたち）と、ポッブはこのシーンについてインスタグラムに投稿した。35歳のフートは最近、ヴォルフスブルクとの契約を1年延長していた。 一方、ポップは、現在リーガ・ウェストで2.ブンデスリーガ昇格を争っている、彼女の心のクラブであるBVBに加入する予定だ。彼女はすでに112試合のチャンピオンズリーグに出場しているが、さらに1試合が加わるかどうかは、まだ分からない。
アレクサンドラ・ポップ：VfLヴォルフスブルクでの成績
ゲーム
389
ゴール
194
アシスト
99
イエローカード
42
イエローカード＋レッドカード
1
レッドカード
1