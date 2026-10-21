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リヨン幹部、カリム・ベンゼマ復帰説の真相を明かす
噂を断固否定
ルイ＝ジャンは、元ストライカーのベンゼマと今夏に再び組む可能性について、事実関係を明らかにした。SNS上では、38歳のFWが少年時代を過ごしたクラブに復帰するとの憶測が、移籍期間中に高まっていた。
しかし、このフランス人幹部は、世間の関心が非常に高かったものの、移籍が成立寸前まで進んだことは一度もなかったと明言した。クラブ首脳陣は、一連の話を具体的な移籍の機会ではなく、メディア上の雑音と見ていた。
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サウジでの契約が障壁に
この状況について『フランスTV』で語ったルイ＝ジャンは、移籍が実現する場合の実務上の難しさを説明した。ベテランFWがサウジアラビアを離れるにあたって、契約上の事情が複雑だったことを指摘している。
「ベンゼマの件は、実現に近づいていたか？ いや、近づいてはいなかった」とルイ＝ジャンは語った。「もちろん、皆さんと同じように、SNSで言われていたことは聞いていた。サウジアラビアでの契約を解消するうえで問題があったのは知っている。だが、実態以上に騒がれていただけだ。いずれにしても、実現可能だったとは思わない」
フリーエージェントを巡る複雑な事情
ベンゼマは現在フリーエージェントとなっているものの、サウジアラビアとの契約上の関係が続いているため、今後の移籍先には制約がある。この状況により、名を上げた古巣への復帰は事実上不可能となっている。
ベンゼマはリヨンでプロキャリアをスタートさせ、2009年にレアル・マドリーへ移籍した。サポーターは元バロンドール受賞者の古巣復帰を夢見ていたが、制度面と財政面の現実が壁となり、移籍話が本格化することはなかった。
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1月を見据えて
ベンゼマを巡る一件に区切りがつき、リヨンは別の獲得候補に積極的に目を向けている。クラブの補強担当チームは、攻撃陣を強化するため、次の冬の移籍市場に向けた計画をすでに進めている。
夏から動向を追っていたパナシナイコスのFWエルミン・ラストデルが、有力な獲得候補に浮上した。フランスのクラブは過去にとらわれず前を見据え、このストライカーを獲得するため、1月の移籍に向けて検討を進めている。
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