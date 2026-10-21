ルイ＝ジャンは、元ストライカーのベンゼマと今夏に再び組む可能性について、事実関係を明らかにした。SNS上では、38歳のFWが少年時代を過ごしたクラブに復帰するとの憶測が、移籍期間中に高まっていた。

しかし、このフランス人幹部は、世間の関心が非常に高かったものの、移籍が成立寸前まで進んだことは一度もなかったと明言した。クラブ首脳陣は、一連の話を具体的な移籍の機会ではなく、メディア上の雑音と見ていた。