AFP
翻訳者：
リヨン対レンヌ戦が中断、主将コランタン・トリッソが侮辱的な横断幕をめぐってファンに詰め寄る
グルパマ・スタジアムで混乱が発生
大きな注目を集めていたリヨン対レンヌのリーグ・アンの一戦は、前半終了間際に発生した大規模な観客の騒動によって台無しとなった。ピッチ上のプレーは当初、ホームサポーターを魅了していたが、スタンドに物議を醸す横断幕が掲出されたことで、雰囲気は険悪なものへと一変した。報道によれば、そのメッセージはリヨンの宿敵サンテティエンヌに向けられたもので、これを受けてスタジアム当局と試合審判団は進行中の状況の監視にただちに乗り出したという。
緊張が高まる中、場内アナウンサーは介入を余儀なくされ、大型スクリーンを通じて、続いている行為をやめるよう正式な警告を流した。しかし、このメッセージは不満を募らせた一部観衆にほとんど効果を及ぼさなかったようで、侮辱的なチャントはスタジアム全体に響き続けた。
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トリッソが自ら事態を打開する
プレッシャー下でのまれなリーダーシップを見せ、リヨン主将コランタン・トリッソは行き詰まりを打開するため、自ら直接動くことを決断した。元バイエルン・ミュンヘンのMFはスタジアムのヴィラージュ・ノール側へ歩み寄り、中心的なサポーターグループと顔を合わせて話し合った。
主将は仲裁役として最善を尽くしたものの、関係者は状況をコントロールし直すため、沈静化の時間が必要だと判断した。最終的に試合デリゲートは、両チームの選手たちにピッチを離れ、ロッカールームへ向かうよう指示した。
ヌアマーの2得点は出来事の数々によってかき消された
この中断は、最初の45分間でホームチームが見せていた決定力の高いパフォーマンスを踏まえると、なおさらフラストレーションの残るものだった。エルネスト・ヌアマがリヨンを優位な立場に導き、見事な2得点を決めて、パウロ・フォンセカ監督のチームに2-0のリードをもたらしていた。
リーグ・アンで勝ち点10の4位につけ、5位リヨンに勝ち点2差をつけているレンヌは、この騒動が起きた時点で2点を追う展開となっていた。欧州大会出場権を争うライバル同士の重要な一戦は、前半を中断させた安全面の懸念によって、一瞬にしてかすんだ。
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リヨンが2位を目指す中、リーグ戦が再開される
15分間の中断を経て試合は再開されると、リヨンはすぐに主導権を取り戻した。ザカリー・アテカメが48分に決め、76分には主将コランタン・トリッソが4点目を追加。見事なパフォーマンスを締めくくり、リヨンは勝ち点を11に伸ばして2位に浮上し、首位モナコとはわずか2ポイント差とする圧勝寸前まで迫った。
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