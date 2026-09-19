リヨン対レンヌ戦が中断、主将コランタン・トリッソが侮辱的な横断幕をめぐってファンに詰め寄る

大きな注目を集めていたリヨン対レンヌのリーグ・アンの一戦は、前半終了間際に発生した大規模な観客の騒動によって台無しとなった。ピッチ上のプレーは当初、ホームサポーターを魅了していたが、スタンドに物議を醸す横断幕が掲出されたことで、雰囲気は険悪なものへと一変した。報道によれば、そのメッセージはリヨンの宿敵サンテティエンヌに向けられたもので、これを受けてスタジアム当局と試合審判団は進行中の状況の監視にただちに乗り出したという。

緊張が高まる中、場内アナウンサーは介入を余儀なくされ、大型スクリーンを通じて、続いている行為をやめるよう正式な警告を流した。しかし、このメッセージは不満を募らせた一部観衆にほとんど効果を及ぼさなかったようで、侮辱的なチャントはスタジアム全体に響き続けた。