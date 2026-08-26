リヨン対フェネルバフチェの終盤に、一触即発の場面があった。トルコ勢が勝ち抜けを祝うなか、ゲンドゥージは、ほかにもいくつかの挑発行為をしつつ、ジュル（マルセイユのラッパー）のハンドサインを見せてライバルを挑発した。このジェスチャーがリヨンのサポーターと選手たちの反応を引き起こし、自らけりをつけようとしたことで、ピッチ上では乱闘が発生。選手たちは両チームのスタッフによって引き離された。カメラに映された元ラツィオの同選手は、その後「アレ・ロム」、つまり「マルセイユ頑張れ」と叫んだ。





ただ、すべての発端はすでに試合前にあった。ブーイングはウォーミングアップの段階から、そしてグルパマ・スタジアムでの試合中ずっと続いており、ゲンドゥージはリヨンのサポーター席に向かって何度も中指を立てた。元ラツィオの同選手は、この行為によって出場停止処分を受ける可能性もある。