チャンピオンズリーグのプレーオフ第2戦、リヨン対フェネルバフチェの終盤にあらゆる出来事が起きた。トルコ勢が勝利を収め、リーグフェーズ行きの切符をつかんだ。一方、ホームのフランス勢にとっては大きな失望となり、試合終盤にはとりわけ黄青のMF、元ラツィオのマッテオ・ゲンドゥージへ怒りを向けた。というのも、元マルセイユ所属でOMのアイドルでもあるこのフランス人がライバルを挑発し、試合終了のホイッスルとともに乱闘を引き起こしたからだ。
Getty
翻訳者：
リヨン対フェネルバフチェで、ゲンドゥージが挑発して乱闘勃発。あのジェスチャー、マルセイユへの言及、そして中指。大荒れの展開に
リヨン対フェネルバフチェの終盤に、一触即発の場面があった。トルコ勢が勝ち抜けを祝うなか、ゲンドゥージは、ほかにもいくつかの挑発行為をしつつ、ジュル（マルセイユのラッパー）のハンドサインを見せてライバルを挑発した。このジェスチャーがリヨンのサポーターと選手たちの反応を引き起こし、自らけりをつけようとしたことで、ピッチ上では乱闘が発生。選手たちは両チームのスタッフによって引き離された。カメラに映された元ラツィオの同選手は、その後「アレ・ロム」、つまり「マルセイユ頑張れ」と叫んだ。
ただ、すべての発端はすでに試合前にあった。ブーイングはウォーミングアップの段階から、そしてグルパマ・スタジアムでの試合中ずっと続いており、ゲンドゥージはリヨンのサポーター席に向かって何度も中指を立てた。元ラツィオの同選手は、この行為によって出場停止処分を受ける可能性もある。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。