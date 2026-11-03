フランス人の元FWクリストフ・デュガリーが、元ローマ、ミラン監督のパウロ・フォンセカを批判した。フォンセカはリヨンを離れ、スポルティングの新監督に就任する可能性がますます高まっている。ポルトガルに戻る前、フォンセカは最後の試合となったアンジェ戦に勝利し、試合後の祝福の中で涙を流した。この姿に激怒した現在解説者のデュガリーは、RMCで次のように語った。
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翻訳者：
リヨンを離れスポルティングへ向かうフォンセカをデュガリーが批判「彼のワニの涙など一秒たりとも信じない。彼は傭兵だ」
「私たちは長い間、選手は傭兵で、金のことしか考えていないと言ってきた。今度は監督もそうだ。チームはあなたのために作られた。シーズン終了まであと8カ月あるのに、最後まで指揮を執れないのか？ これが一体どういうことなのか理解できない。監督とは、集団を成熟へと導き、選手を成長させ、毎日彼らに会えることを喜ぶ存在だ。監督はリーダーであり、導師であり、預言者だ。キャリアとクラブに足跡を残す存在で、選手とは違う」
「ショックを受けている。サッカー界にとってもリヨンのファンにとってもひどいことだが、私たちはこれにも慣れなければならないのだろう。だが、今起きていることはサッカー界全体にとってひどいことで、本当に嫌悪感を覚える。パウロ・フォンセカのしたことは正しくないし、非常に不快だ。彼の偽りの涙など一瞬たりとも信じない。そこまで腹を立てているなら、誰だって残るはずだ。誰も彼を追い出してはいない」
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