「私たちは長い間、選手は傭兵で、金のことしか考えていないと言ってきた。今度は監督もそうだ。チームはあなたのために作られた。シーズン終了まであと8カ月あるのに、最後まで指揮を執れないのか？ これが一体どういうことなのか理解できない。監督とは、集団を成熟へと導き、選手を成長させ、毎日彼らに会えることを喜ぶ存在だ。監督はリーダーであり、導師であり、預言者だ。キャリアとクラブに足跡を残す存在で、選手とは違う」

「ショックを受けている。サッカー界にとってもリヨンのファンにとってもひどいことだが、私たちはこれにも慣れなければならないのだろう。だが、今起きていることはサッカー界全体にとってひどいことで、本当に嫌悪感を覚える。パウロ・フォンセカのしたことは正しくないし、非常に不快だ。彼の偽りの涙など一瞬たりとも信じない。そこまで腹を立てているなら、誰だって残るはずだ。誰も彼を追い出してはいない」