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リヨンは財務規則違反の制裁を履行せず、UEFAから欧州大会追放の警告を受けた。
欧州の夢が深刻な危機に瀕している
リーグ・アンの最終節を控えたリヨンにとって、これ以上の重大な局面はない。しかし、最大の戦いは今、ピッチの外で起こっている。リールに1ポイント差の4位につけ、チャンピオンズリーグ出場権獲得の好位置にいるが、UEFAが財政規則違反で出場停止を決めれば、その努力は水の泡となる。
英紙『テレグラフ』によると、欧州大会のライセンスを得るには、リヨンはUEFAのクラブ財務管理機関（CFCB）が求める条件を満たさねばならない。 昨年7月、CFCBはチェルシーやアストン・ヴィラなど複数のクラブに制裁を科したが、リヨンには特に厳しい条件が課された。この条件を満たせなければ、2026-27シーズンのCL、EL、ECL出場権を失う恐れがある。
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納期遅れと財政の混乱
問題の核心は、クラブ所有者が昨年7月15日までに6000万ユーロを注入し、10月15日までに株式化するという義務を果たさなかったことだ。UEFAは歴史あるクラブを排除することに消極的だが、資金不足が深刻な場合は行動を迫られる。
グルパマ・スタジアムの財政は悪化の一途をたどり、昨年下半期だけで1億8600万ユーロの巨額赤字を計上した。 現在は米投資家ミシェル・カン氏とアレス・マネジメントの支配下にあるが、前オーナー、ジョン・テクスター氏が推進した「イーグル・フットボール」のマルチクラブ・モデル崩壊による混乱収拾に追われている。法的な責任追及と巨額負債が交錯し、クラブの将来は不透明だ。
帳簿外取引の疑惑
この深刻な財務危機について、イーグル・フットボール・グループ（EFG）は前経営陣を批判している。同グループは、ブラジルのボタフォゴやベルギーのRWDモレンベークなど、テクストール氏の旧ネットワークに属するクラブとの秘密合意が原因で多額の損失が生じたとしている。これらの隠れたコストは、欧州規制当局の監視下で収支バランスを取ろうとするクラブの努力を難しくしている。
リヨンは公式声明で「これらの保証は知られておらず、近年公表された財務諸表にも記載されていなかった」と説明した。
クラブは、前オーナーの管理不行き届きと現在の緊縮財政を考慮し、UEFAが寛大な対応を示すことを期待している。
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サバイバルモード
UEFAの処分は、クラブが財務目標をどの程度下回ったかで決まる。出場停止を免れても、リヨンは今後も持続可能な運営を示す必要がある。選手たちは日曜のランス戦に集中するが、経営陣が危機を解決できなければ、勝利しても欧州カップ戦の出場権を守れないかもしれない。