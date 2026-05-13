リヨンは財務規則違反の制裁を履行せず、UEFAから欧州大会追放の警告を受けた。

この深刻な財務危機について、イーグル・フットボール・グループ（EFG）は前経営陣を批判している。同グループは、ブラジルのボタフォゴやベルギーのRWDモレンベークなど、テクストール氏の旧ネットワークに属するクラブとの秘密合意が原因で多額の損失が生じたとしている。これらの隠れたコストは、欧州規制当局の監視下で収支バランスを取ろうとするクラブの努力を難しくしている。

リヨンは公式声明で「これらの保証は知られておらず、近年公表された財務諸表にも記載されていなかった」と説明した。

クラブは、前オーナーの管理不行き届きと現在の緊縮財政を考慮し、UEFAが寛大な対応を示すことを期待している。



