リヨンは勝ち星から遠ざかり、フォンセカ監督は窮地に：8試合未勝利、欧州カップ戦出場が危ぶまれる

1ヶ月前の10連勝以上の快進撃は遠い過去のものとなり、今やリヨンは歯を食いしばって、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得を目指さなければならない。3月の成績はフォンセカ監督率いるチームの野心を阻む結果となり、この中断期間中は、得点を増やすための解決策を見出すことに特に注力する必要があるだろう。 守備陣は好調で、1試合あたりの失点平均は1点強、試合の半数で無失点に抑えている。しかし、攻撃面ではその裏の側面が露呈している。51得点にとどまるリヨンの攻撃力は、リーグ・アンの上位10チームの中で2番目に低い（46得点のメスに次ぐ）。直近5試合での得点はわずか3点に過ぎない。



