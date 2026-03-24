リヨンの今シーズンは浮き沈みの激しいものとなっており、シーズン終了まであと数ヶ月というこの時期に、パウロ・フォンセカ監督率いるチームは勝ち点47で4位に後退した。前節終了時点でリールに勝ち点で並ばれ、欧州カップ戦出場圏外へ転落するリスクも抱えている。 チームにとっては厳しい時期だ。リーグ戦直近5試合で勝ち点2しか獲得できておらず、全大会を通じて8試合連続未勝利（3分け5敗）となっている。
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リヨンは勝ち星から遠ざかり、フォンセカ監督は窮地に：8試合未勝利、欧州カップ戦出場が危ぶまれる
リヨンの動向
1ヶ月前の10連勝以上の快進撃は遠い過去のものとなり、今やリヨンは歯を食いしばって、来季のチャンピオンズリーグ出場権獲得を目指さなければならない。3月の成績はフォンセカ監督率いるチームの野心を阻む結果となり、この中断期間中は、得点を増やすための解決策を見出すことに特に注力する必要があるだろう。 守備陣は好調で、1試合あたりの失点平均は1点強、試合の半数で無失点に抑えている。しかし、攻撃面ではその裏の側面が露呈している。51得点にとどまるリヨンの攻撃力は、リーグ・アンの上位10チームの中で2番目に低い（46得点のメスに次ぐ）。直近5試合での得点はわずか3点に過ぎない。
リヨンのメンバー
チーム最多得点者（11得点）は、2000年生まれのFWパヴェル・スルツで、夏にヴィクトリア・プルゼニから750万ユーロで加入した。その次に7得点を挙げたコランタン・トリッソ、そして3得点を挙げた選手が2名続く。 そのうちの1人が、1月にレアル・マドリードから完全レンタル移籍で加入したブラジル人選手エンドリックだ。彼はフランスカップデビュー戦でゴールを決め、リーグ戦2試合目にはハットトリックを達成して鮮烈なデビューを飾った。 フォンセカ監督のチームには、セリエAを経験した選手も数名いる。元アタランタのハンス・ハテボーア、ローマで一世を風靡したエインズリー・メイトランド＝ナイルズ、そしてヴェネツィアから加入したアメリカ人のタナー・テスマンだ。若手選手では、2005年生まれのマリック・フォファナとアフォンソ・モレイラに注目したい。彼らは現在、レギュラーの座を勝ち取ろうとしている。