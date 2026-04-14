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リヨンの監督は、レアル・マドリードからレンタル移籍中のエンドリックを公に批判した理由を説明した。一方、エンドリックはリーグ・アンの試合で流れを変える活躍を見せ、勝利に貢献した。
計算された賭けが功を奏した
リヨンはロリアンに2-0で勝ち、連敗を止めた。後半、エンドリックの活躍が勝因だった。 不調とフォンセカ監督の公開批判を受け、ベンチスタートとなった19歳は、投入直後に2得点を直接アシスト。この采配が、重要な局面で監督の強硬な選手管理が正しかったことを示した。
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フォンセカが心理戦術を解説
フォンセカ監督は、FWの貢献度に「満足していない」と発言したのは、あえて挑発するためだったと明かした。アンジェ戦での低調なプレーと遠征疲労を訴えたことを受け、彼の精神力を試したのだ。
ロリアン戦勝利後、フォンセカはこう説明した。「監督として、選手から反応を引き出す戦略が必要だ。彼に話しかけ、確かに反応を得た」
また「エンドリックは若いながら前向きな選手だ。19歳は成長の過程であり、話し合いも済み、今はすべて順調」と語った。
マドリードからのレンタル選手への期待
リヨンは9試合未勝利でCL圏から転落。フォンセカ監督は「エンドリックにはチームを引っ張る義務がある」と主張した。
私は選手を潰すためにここにいるわけではないが、エンドリックのような選手にはもっと期待しているし、彼にはもっとやる義務があると思う。彼は（オーランドからの）移動で少し疲れていると言っていたが、もっとやる責任があると思う。」
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PSG戦直前の勢い変化
リヨンは日曜、パルク・デ・プランスで首位PSGと対戦する。5位リヨンは12点差をつけられており、欧州枠へ望みを繋ぐには勝ち点が必要だ。レンタル加入のエンドリックが復調の兆しを見せるが、残り数週間、強豪相手に決定力を維持できるかが注目だ。