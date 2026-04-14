リヨンの監督は、レアル・マドリードからレンタル移籍中のエンドリックを公に批判した理由を説明した。一方、エンドリックはリーグ・アンの試合で流れを変える活躍を見せ、勝利に貢献した。

フォンセカ監督は、FWの貢献度に「満足していない」と発言したのは、あえて挑発するためだったと明かした。アンジェ戦での低調なプレーと遠征疲労を訴えたことを受け、彼の精神力を試したのだ。

ロリアン戦勝利後、フォンセカはこう説明した。「監督として、選手から反応を引き出す戦略が必要だ。彼に話しかけ、確かに反応を得た」

また「エンドリックは若いながら前向きな選手だ。19歳は成長の過程であり、話し合いも済み、今はすべて順調」と語った。