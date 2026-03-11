AFP
リヨンの不振を受け、パウロ・フォンセカ監督が「非常に不当な」エンドリック批判に反論
キャリアの節目 vs メディアの圧力
メッツ戦でキャリア初のハットトリックを達成し、リーグ1出場2試合目にして衝撃的なデビューを飾ったにもかかわらず、フランスカップでも決定的なゴールを挙げているにもかかわらず、監督は1月の加入後、最初の「ハネムーン期間」が真の試練に直面する中、一貫してこのフォワードを批判から守らざるを得なかった。フォンセカにとって、このマドリードからのレンタル選手を取り巻く物語は、選手が依然として必要とする成長支援を無視し、不当にも得点のみに結びつけられるようになっていた。
夢のようなスタートが台無しになる
ブラジル人選手は、1月のメッツ戦以来リーグ戦でゴールを決めておらず、その得点不振はリヨンの全体的な調子の低下と重なっている。フォンセカ監督率いるチームは直近4試合で3敗を喫している。最近では、この10代のフォワードが評論家やサポーターの批判の的となり、ボールを持った際の自己中心的なプレーや最終ラインでの判断力の欠如を指摘されている。
フォンセカが「不当な」期待を非難
プレッシャーが高まる中、フォンセカ監督は若きスター選手を批判の嵐から守るために動いた。日曜日のパリFC戦（1-1の引き分け）でエンドリックが途中出場ながら存在感を示せなかった後、監督は即座に批判者に対し、選手の年齢とこれまでの実戦不足を指摘した。
「彼はまだ19歳だ。皆が彼に多くを期待するのは当然だ。エンドリックは1年以上プレーせずに過ごし、今ではほぼ全試合に出場している」とフォンセカ監督は記者団に語った。監督は明らかに、期待の重圧が過剰になりつつあると感じている。「彼が得点すれば評価は非常に好意的だが、得点できない時は（批判が）非常に厳しく不公平だ」
戦術的調整と学習曲線
フォンセカ監督は、エンドリックが右ウイングでのプレーに適応する過程で学習曲線があったことを認めた。「加入当初は右サイドでプレーしていたが、背後への抜け出し時に最適な選択肢を理解させるのは難しかった。彼は常にボールを要求するが、我々は背後への抜け出しも求めている」と監督は説明した。
フランスリーグが終盤戦を迎える中、プレッシャーは依然として高い。現時点では、エンドリックは監督の全面的な支持を得ており、監督は「不当なレッテル」が彼の長期的な成長を妨げないよう確固たる決意を示している。
