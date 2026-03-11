リヨンの不振を受け、パウロ・フォンセカ監督が「非常に不当な」エンドリック批判に反論

プレッシャーが高まる中、フォンセカ監督は若きスター選手を批判の嵐から守るために動いた。日曜日のパリFC戦（1-1の引き分け）でエンドリックが途中出場ながら存在感を示せなかった後、監督は即座に批判者に対し、選手の年齢とこれまでの実戦不足を指摘した。

「彼はまだ19歳だ。皆が彼に多くを期待するのは当然だ。エンドリックは1年以上プレーせずに過ごし、今ではほぼ全試合に出場している」とフォンセカ監督は記者団に語った。監督は明らかに、期待の重圧が過剰になりつつあると感じている。「彼が得点すれば評価は非常に好意的だが、得点できない時は（批判が）非常に厳しく不公平だ」