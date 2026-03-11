Goal.com
ライブ
FBL-FRA-CUP-LYON-LENSAFP
خالد محمود

翻訳者：

リヨンの不振を受け、パウロ・フォンセカ監督が「非常に不当な」エンドリック批判に反論

オリンピック・リヨンのパウロ・フォンセカ監督は、エンドリックを擁護する強い姿勢を示し、ブラジル人選手に対する高まる批判を「非常に不公平」かつ反動的だと断じた。19歳の同選手がレアル・マドリードから移籍したことはキャリアを救う名手と評されたが、この困難な時期にフランスサッカーへの適応を可能にしたのは、フォンセカ監督が若き選手に揺るぎない信頼を寄せ続けたことにある。

  • キャリアの節目 vs メディアの圧力

    メッツ戦でキャリア初のハットトリックを達成し、リーグ1出場2試合目にして衝撃的なデビューを飾ったにもかかわらず、フランスカップでも決定的なゴールを挙げているにもかかわらず、監督は1月の加入後、最初の「ハネムーン期間」が真の試練に直面する中、一貫してこのフォワードを批判から守らざるを得なかった。フォンセカにとって、このマドリードからのレンタル選手を取り巻く物語は、選手が依然として必要とする成長支援を無視し、不当にも得点のみに結びつけられるようになっていた。

    • 広告
  • FBL-FRA-LIGUE1-METZ-LYONAFP

    夢のようなスタートが台無しになる

    ブラジル人選手は、1月のメッツ戦以来リーグ戦でゴールを決めておらず、その得点不振はリヨンの全体的な調子の低下と重なっている。フォンセカ監督率いるチームは直近4試合で3敗を喫している。最近では、この10代のフォワードが評論家やサポーターの批判の的となり、ボールを持った際の自己中心的なプレーや最終ラインでの判断力の欠如を指摘されている。

  • フォンセカが「不当な」期待を非難

    プレッシャーが高まる中、フォンセカ監督は若きスター選手を批判の嵐から守るために動いた。日曜日のパリFC戦（1-1の引き分け）でエンドリックが途中出場ながら存在感を示せなかった後、監督は即座に批判者に対し、選手の年齢とこれまでの実戦不足を指摘した。

    「彼はまだ19歳だ。皆が彼に多くを期待するのは当然だ。エンドリックは1年以上プレーせずに過ごし、今ではほぼ全試合に出場している」とフォンセカ監督は記者団に語った。監督は明らかに、期待の重圧が過剰になりつつあると感じている。「彼が得点すれば評価は非常に好意的だが、得点できない時は（批判が）非常に厳しく不公平だ」

  • FRANCE-LYON-SPORT-FOOTBALL-COUPE DE FRANCE-OLYMPIQUE LYONNAIS-OLAFP

    戦術的調整と学習曲線

    フォンセカ監督は、エンドリックが右ウイングでのプレーに適応する過程で学習曲線があったことを認めた。「加入当初は右サイドでプレーしていたが、背後への抜け出し時に最適な選択肢を理解させるのは難しかった。彼は常にボールを要求するが、我々は背後への抜け出しも求めている」と監督は説明した。 

    フランスリーグが終盤戦を迎える中、プレッシャーは依然として高い。現時点では、エンドリックは監督の全面的な支持を得ており、監督は「不当なレッテル」が彼の長期的な成長を妨げないよう確固たる決意を示している。


ヨーロッパリーグ
セルタ crest
セルタ
CEL
リヨン crest
リヨン
OL
0