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リヨンにレンタル移籍中のエンドリックが、シャビ・アロンソとの関係について率直に語り、レアル・マドリードでの出場機会が少ないことにも前向きな面を見出している
スペインでの苦しいスタート
『FourFourTwo』のインタビューで、エンドリックはマドリードでの日々を振り返った。パルメイラスで82試合21ゴール3アシストを記録し、2024年に大きな期待を受けて移籍。1年目は37試合に出場したが、今季前半はシャビ・アロンソ体制下で出場時間が激減し、3試合の出場にとどまった。 スター揃いのチームで定位置確保は容易ではないが、彼はプロとして常に前向きに取り組んだ。
アロンソから学ぶ
公式戦に出場する機会はなかったものの、19歳の彼はアロンソに恨みはない。むしろ、あのトレーニングの日々は貴重な学びの場だった。状況は厳しかったと認めつつも、集中力を切らさなかった。「ごく普通の関係だったよ」と彼は『Four Four Two』誌に語った。「彼からは多くのことを学んだ。トレーニングでは、パフォーマンス向上のために改善点を教えてくれた。 トレーニングでは常に全力を尽くした。調子が悪い時は精神的に不安定になることもあるが、僕は努力を続け、チャンスを待ち続けた」
フランスで喜びを見つける
その忍耐が実を結び、1月に彼はリーグ・アンへ移籍。リヨンは再出発に最適な環境を提供した。エンドリックは絶好調で、全大会15試合で6ゴール5アシストを記録している。この実り多いレンタル移籍は、初期の苦闘に対する彼の見方を一変させた。「物事にはすべて理由があるのだと信じています」と彼は語った。 「もし当時もっと起用されていたら、リヨンでこんなに幸せな時間を過ごせなかったかもしれない。今は大好きなサッカーを存分にできている」
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将来どうなるか
エンドリックは2026年ブラジルW杯代表入りを目指し、リヨンでのシーズンを力強く締めくくる。来季はマドリードに戻り、キリアン・エムバペらとスタメンの座を争う。