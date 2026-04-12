公式戦に出場する機会はなかったものの、19歳の彼はアロンソに恨みはない。むしろ、あのトレーニングの日々は貴重な学びの場だった。状況は厳しかったと認めつつも、集中力を切らさなかった。「ごく普通の関係だったよ」と彼は『Four Four Two』誌に語った。「彼からは多くのことを学んだ。トレーニングでは、パフォーマンス向上のために改善点を教えてくれた。 トレーニングでは常に全力を尽くした。調子が悪い時は精神的に不安定になることもあるが、僕は努力を続け、チャンスを待ち続けた」