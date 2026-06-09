リヨンとジョン・テクスターが再び対立、フランス側が米投資家に対し法的措置を講じる

今回の法的措置は、昨年12月に取締役会が依頼した独立内部監査に基づくもので、外部の弁護士による最終報告書は6月上旬に提出された。今週月曜に取締役会が確認した文書では、調査チームが「財務管理の組織的不透明性」と「事業活動の意図的な混乱」を指摘した。

公式声明によると、グループ全体で巨額の不正が詳細に記されている。報告書は、資金繰り難や社会保険料の滞納があるにもかかわらず、数億ユーロの不適切な資金移動があったと指摘。これらの結果は、前経営陣の在任中に財政が深刻に悪化したことを示している。