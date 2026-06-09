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リヨンとジョン・テクスターが再び対立、フランス側が米投資家に対し法的措置を講じる
正式な苦情が提出された
RMC Sportによると、リヨンと親会社イーグル・フットボール・グループは月曜日、フランスの司法当局に正式な告訴状を提出した。被告は「X」とされているが、標的は2023年5月から2025年6月までのテクストール氏によるクラブ運営だ。 告発内容は「企業資産の横領」「加重企業資産横領」「両罪の共犯」である。2026年初頭にTextor氏が強引な復帰を試みたのを受け、現経営陣は彼が与えた損害の全容を明らかにするため、断固として行動に移している。
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内部監査による問題点の指摘
今回の法的措置は、昨年12月に取締役会が依頼した独立内部監査に基づくもので、外部の弁護士による最終報告書は6月上旬に提出された。今週月曜に取締役会が確認した文書では、調査チームが「財務管理の組織的不透明性」と「事業活動の意図的な混乱」を指摘した。
公式声明によると、グループ全体で巨額の不正が詳細に記されている。報告書は、資金繰り難や社会保険料の滞納があるにもかかわらず、数億ユーロの不適切な資金移動があったと指摘。これらの結果は、前経営陣の在任中に財政が深刻に悪化したことを示している。
疑わしい移籍取引
疑惑の核心は、イーグル傘下クラブ、特にボタフォゴ絡みの移籍だ。リヨンはイゴール・ジェズスに4000万ユーロ以上を支払ったが、彼はフランスでプレーせずノッティンガム・フォレストへ移った。
また、ルイス・エンリケのゼニト移籍でも、リヨンでプレーしないまま同クラブに巨額が支払われた。イーグル・フットボール・グループは調査を続け、必要に応じて追加告発や検察への通報を行うと発表した。
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クラブの今後はどうなるのか？
ミシェル・カン会長とマイケル・ゲルリンガーは、クラブの疲弊した財政を立て直し、前体制の負の遺産を克服するという困難な課題に直面している。彼らが厳格な経済改革を進め法的手続きの行方を待つ間、この財政再建は将来的な売却を見据えた不可欠なステップとなるだろう。