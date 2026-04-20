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リヨンがPSGに勝利した試合後、ハキミはレンタル移籍中のエンドリックのゴールパフォーマンスを批判し、「サッカーに集中しろ」と助言した。
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優勝争いが混戦模様となった
エンドリックは2-1の勝利で先制点とアシストを記録し、チームをリードした。この結果により、1試合多いレンズは首位のPSGに1ポイント差に迫った。ルイス・エンリケ率いるPSGは、シーズン終盤の失速を避けるため、早期の回復が急務だ。
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ハキミ、エンドリックのゴールパフォーマンスを激しく非難
ハキミを怒らせたのはゴールではなく、19歳のエンドリックがパリのサポーターの前で15秒近く続けたダンスだった。モロッコ代表のハキミは、長引くパフォーマンスのあとピッチで若者に詰め寄った。試合中にこう言った。「なぜ落ち着けと言ったのか？ 試合中ならよくあることだ。 相手選手に気を取られたくなく、チームに集中してほしかった。また、彼には私たちのファンを挑発する行為をやめてほしかった」とハキミは語った。
ファンではなく、試合に集中しよう
ハキミは、エンドリックが相手チームを刺激するより自分のプレーに集中すべきだと指摘した。 ハキミはエンドリックの才能を認めつつも、リーグ・アンの熱戦ではそのパフォーマンスがプロとしての礼儀を欠くと感じた。「彼はサッカーに専念すべきだ。才能があるのだから。サッカーと関係ないことをされると、特に我々が負けていたときはイライラする」と語った。
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PSGはナント戦で巻き返しを狙う
PSGには傷を癒やす時間がほとんどない。水曜日にナントとの延期試合が待っているからだ。 リヨン戦の消耗を考え、ルイス・エンリケ監督はローテーションを余儀なくされるだろう。ハキミもシーズン終盤をにらみ、休養を与える可能性が高い。忘れたい週末を過ごしたファンに安心してもらうため、首位との勝ち点差を再び4に広げる必要がある。