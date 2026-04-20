ハキミを怒らせたのはゴールではなく、19歳のエンドリックがパリのサポーターの前で15秒近く続けたダンスだった。モロッコ代表のハキミは、長引くパフォーマンスのあとピッチで若者に詰め寄った。試合中にこう言った。「なぜ落ち着けと言ったのか？ 試合中ならよくあることだ。 相手選手に気を取られたくなく、チームに集中してほしかった。また、彼には私たちのファンを挑発する行為をやめてほしかった」とハキミは語った。