トルコのメディアは木曜日、フェネルバフチェがマフレズをジェッダから引き抜く大型移籍の最終段階に入ったと報じた。トルコの放送局「A Spor」によると、来季スーパー・リグへの移籍のため、選手とクラブが個人条件を調整中だという。

この迅速な動きは、欧州での新たな挑戦を求めるマフレズの意向をクラブが活用しようとしていることを示唆している。今後数日が、サウジ・プロリーグ屈指の補強選手だった彼の去就を決める关键となる見込みだ。



