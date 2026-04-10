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リヤド・マフレズ、欧州復帰か？ 元マンチェスター・シティのスター、アル・アハリ退団へ最終交渉
フェネルバフチェとの最終調整
トルコのメディアは木曜日、フェネルバフチェがマフレズをジェッダから引き抜く大型移籍の最終段階に入ったと報じた。トルコの放送局「A Spor」によると、来季スーパー・リグへの移籍のため、選手とクラブが個人条件を調整中だという。
この迅速な動きは、欧州での新たな挑戦を求めるマフレズの意向をクラブが活用しようとしていることを示唆している。今後数日が、サウジ・プロリーグ屈指の補強選手だった彼の去就を決める关键となる見込みだ。
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ヨーロッパでの最後の挑戦
35歳のマフレズは、マティアス・ヤイスレ監督の戦術の要ながら、自身がスターとなった欧州復帰を検討していると報じられている。 トルコの新聞『サバフ』によると、フェネルバフチェは現有のウイング、ケレム・アクトゥルコグル、ネネ、アンソニー・ムサバ、オグズ・アイドゥンでは長期目標を達成できないと判断。そこでマフレズを理想的な補強とみなしている。
マフレズはアル・アハリとの契約が2027年まで残っているものの、サウジアラビアからトルコへ移籍したカンテと同様に欧州復帰を検討。現役生活に区切りをつける前に、競争の激しい欧州の舞台でプレーすることを最優先しているという。
アル・アハリの目標への影響
マフレズはアル・アハリにとって依然として欠かせない戦力で、国内リーグと大陸大会の両方で定期的に出場している。彼が退団すれば、ジェッダを本拠地とする同クラブは、彼の加入以来発揮されてきた攻撃力とリーダーシップを補うため、移籍市場に参入せざるを得なくなるだろう。
このタイミングでの移籍噂はチームを混乱させる。アル・アハリは現在、アル・インマ・スタジアムで行われるAFCチャンピオンズリーグ・エリートステージのカタール・アル・ドゥハイル戦に向け準備中だ。マフレズは、ピッチ上で集中力を保つプレッシャーに直面している。
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変化する状況
フェネルバフチェは、欧州トップリーグで実績のあるマフレズを獲得し、国内および欧州での威信を取り戻すことを目指している。プレミアリーグ複数回優勝とチャンピオンズリーグ制覇を経験するマフレズは、クラブのプロジェクトに不足していたピースとされている。
移籍が実現すれば、マフレズは欧州に復帰し、中東から欧州へ戻るスターが増えている流れをさらに裏付けるだろう。