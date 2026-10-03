アル・シャマルへの移籍は、2026年ワールドカップ後にアルジェリア代表での活動に終止符を打ったマフレズのキャリアにおける新たな章となる。新天地では、長年アルジェリア代表でコンビを組んできたFWバグダッド・ブネジャと再びタッグを組み、強力な攻撃ユニットを形成することになる。

マフレズは申し分のない実績を携えて加入する。アル・アハリでは122試合で37ゴール46アシストを記録し、AFCチャンピオンズリーグ連覇とサウジ・スーパーカップ制覇を成し遂げた。