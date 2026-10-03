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Switzerland v Algeria: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa
翻訳者：

リヤド・マフレズが新天地を見つける！ 元マンチェスター・シティのスターが、アル・アハリ退団後に衝撃のカタール移籍へ

移籍情報
リヤド・マフレズ
アル・シャマル
カタール・スターズリーグ
アル・ファトフFC
サウジ・プロフェッショナルリーグ
マンチェスター・シティ
プレミアリーグ

リヤド・マフレズは、カタールのアル・シャマルSCとの条件面で合意し、中東で予想外の新章に踏み出す構えだ。 元マンチェスター・シティのウインガーは、サウジアラビアで3シーズンにわたって数々のタイトルを獲得した後、アル・アハリを退団。ベテランFWは今回、まずは1年契約でカタール・スターズリーグで現役生活を続けることを選択した。

  • アルジェリア人ウインガーがカタール移籍を決める

    元マンチェスター・シティのスターは、カタール・スターズリーグのアル・シャマルに、1年の延長オプションが付いた当初1年契約で加入することで原則合意に達した。この移籍成立が迫っていることは、アルジェリアメディア『DZfoot』が最初に報じ、その後カタールのプラットフォーム『Winwin』もこれを裏付けた。35歳の同選手は、正式な書類手続きを完了させる前にメディカルチェックを受けるため、来週前半にカタールへ向かう予定となっている。

  • imago-sport-1079102187.jpgAnadolu Agency

    ウインガー、欧州最高峰の大陸タイトル獲得を優先か

    Winwin』によると、マフレズはイングランドのクラブ、MLSのクラブ、そして国内リーグのライバルクラブからの強い関心を受ける中、アル・シャマルのオファーを受け入れることを決めた。国内の試合とAFCチャンピオンズリーグ・エリートの両方で中心的な役割を担うとの保証が、すぐにアル・シャマルへと傾く決め手になった。アジアの舞台で支配的な存在になるという野心はあまりにも魅力的であり、その結果、このウインガーは他クラブからのアプローチを断るに至った。

  • センセーショナルな再会がタイトル獲得への野望を後押しする

    アル・シャマルへの移籍は、2026年ワールドカップ後にアルジェリア代表での活動に終止符を打ったマフレズのキャリアにおける新たな章となる。新天地では、長年アルジェリア代表でコンビを組んできたFWバグダッド・ブネジャと再びタッグを組み、強力な攻撃ユニットを形成することになる。

    マフレズは申し分のない実績を携えて加入する。アル・アハリでは122試合で37ゴール46アシストを記録し、AFCチャンピオンズリーグ連覇とサウジ・スーパーカップ制覇を成し遂げた。

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    ベテランが迅速な適応に向けて準備

    ドバイで専属フィットネストレーナーとともにコンディション維持を続けてきたマフレズは、正式発表を前に月曜または火曜にメディカルチェックを受ける見通しだ。加入により、国内リーグ優勝争いと大陸大会を両立しようとするアル・シャマルに、即座に攻撃面の勢いがもたらされると期待されている。このベテランが持つ豊富なトップレベルでの経験は、昨季準優勝チームをアジアサッカー最高峰の大会でさらに上位進出へ導くうえで重要な役割を果たすはずだ。