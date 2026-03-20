時間の問題だった。 今、マッティア・リベラリが頭角を現しつつある。2007年生まれの攻撃的ミッドフィールダーである彼は、ミランのユースで育ち、今夏にカタンツァーロへ完全移籍した（移籍金はゼロで、将来の再売却益の50％はミランに帰属する）。数ヶ月間スポットライトから遠ざかっていたが、現在はアクイラーニ監督が彼を定期的に起用しており、彼は質の高いプレーでその信頼に応えている。 Goalのインタビューで、リベラリはセリエBでの適応について次のように語った。「僕にとってはとても順調に進んでいるよ。すぐに良い手応えを感じた。最初はみんなそうだけど、プリマヴェーラからトップチームへの移籍は大きな飛躍だから、適応する必要もあった。でも、アキラーニ監督やポリートGM、そしてチーム全体が僕に適切な時間を与えてくれた。今はこのまま続けていきたいと思っているし、そうなることを願っている」。
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翻訳者：
リベリ：「ミランではまるで遊び場のような気分だった。フォンセカには永遠に感謝している。カタンツァーロ？最初は順応するのに苦労した」
カマルダ、フォンセカ、そしてそれだけではない
インタビューの中で、リベラリはカマルダとの関係、トップチームとの遠征、そしてフォンセカ監督との相性についても語った。「カマルダとはよく連絡を取り合っている。二人で素晴らしい経験を共にした。 トップチームに帯同した時は、まだ現実だと信じられませんでした。ミラネッロにいることが夢のようで、まるで遊び場にいる子供のような気分でした。フォンセカには感謝してもしきれません。彼は私に自由と安心感を与えてくれましたが、それは決して当たり前ではないことです。また、私を大いに助けてくれた選手の一人がフロレンツィで、彼は私を庇護してくれました」。
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