リベリ：「ミランではまるで遊び場のような気分だった。フォンセカには永遠に感謝している。カタンツァーロ？最初は順応するのに苦労した」

時間の問題だった。 今、マッティア・リベラリが頭角を現しつつある。2007年生まれの攻撃的ミッドフィールダーである彼は、ミランのユースで育ち、今夏にカタンツァーロへ完全移籍した（移籍金はゼロで、将来の再売却益の50％はミランに帰属する）。数ヶ月間スポットライトから遠ざかっていたが、現在はアクイラーニ監督が彼を定期的に起用しており、彼は質の高いプレーでその信頼に応えている。 Goalのインタビューで、リベラリはセリエBでの適応について次のように語った。「僕にとってはとても順調に進んでいるよ。すぐに良い手応えを感じた。最初はみんなそうだけど、プリマヴェーラからトップチームへの移籍は大きな飛躍だから、適応する必要もあった。でも、アキラーニ監督やポリートGM、そしてチーム全体が僕に適切な時間を与えてくれた。今はこのまま続けていきたいと思っているし、そうなることを願っている」。



