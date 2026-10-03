「現代サッカーでは、選手の強みは複数のポジションをこなせることです。自分の本職は、子どもの頃からずっとやってきたトップ下です。 ただ、ウイングでも中に入ってプレーできますし、カタンザーロでアクイラーニの下でやっていたように、右のトップ下としてもプレーできます。彼には感謝しなければいけません。待ってくれましたし、それは若い選手にとって必要なことです。

4タッチでプレーするようになったところです……（笑）。冗談はさておき、選手の成熟とは、いつ多くタッチしていいのか、いつ素早くプレーすべきなのかを見極めることだと思っています。というのも、レベルが上がれば上がるほど、考えてプレーする時間は少なくなるからです。改善しなければならないのは、裏への飛び出しと守備時の強度です。ただ、おそらく自分が最も得意としているのはこれです。プレーを先に読むことです」