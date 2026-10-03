マッティア・リベラーリは、ここ2年のイタリアで最も期待を集める才能の一人であることは間違いない。ミラン出身の若きファンタジスタは、カタンザーロを経て現在はファブレガス率いるコモに所属。『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューで、自身の歩みを振り返りながら、憧れの存在や成長を続けるために特に注目している選手たちについて語ったほか、ミランに別れを告げる決断、コモやイタリア代表各世代での現在と将来の夢、そして個人的な目標にも言及した。すべては主役の座をつかみ取るという野心とともにある。
リベラーリ「憧れはトッティとディバラ。ニコ・パスを研究している。ミラン？ ここで別々の道を歩むことになったが、一歩引くのが正しかった」
U-21デビュー
「結果という面では、もう少し簡単な試合になることを願っていたし、もっと早くこじ開けられればと思っていた。でも、僕たちはまさに最後のプレーまでしっかり耐え抜いた。
僕は働く意欲にあふれているし、自分を証明したい気持ちも強い。とてもハングリーなんだ。そして実際、ここには本当に気持ちが入った状態で来た。バルディーニ監督とはこれが初めてだったし、トレーニングは非常に重要な部分だ。1週間をどう練習するか、それが週末のピッチに表れる」
複数の役割
「現代サッカーでは、選手の強みは複数のポジションをこなせることです。自分の本職は、子どもの頃からずっとやってきたトップ下です。 ただ、ウイングでも中に入ってプレーできますし、カタンザーロでアクイラーニの下でやっていたように、右のトップ下としてもプレーできます。彼には感謝しなければいけません。待ってくれましたし、それは若い選手にとって必要なことです。
4タッチでプレーするようになったところです……（笑）。冗談はさておき、選手の成熟とは、いつ多くタッチしていいのか、いつ素早くプレーすべきなのかを見極めることだと思っています。というのも、レベルが上がれば上がるほど、考えてプレーする時間は少なくなるからです。改善しなければならないのは、裏への飛び出しと守備時の強度です。ただ、おそらく自分が最も得意としているのはこれです。プレーを先に読むことです」
トッティ、ディバラ、ニコ・パス
トッティは子どもの頃から僕の憧れの一人です。もう一人はユベントス時代のディバラでした。でも今は、身近に手本となる選手がいます。ニコ・パスとバトゥリナです。ニコと一緒にプレーできるかって？ それはファブレガスに聞いてください……。練習ではうまくやれています。でも、みんなと一緒に楽しくやれていますよ。
ヤマルと同い年？ 彼はすでにワールドカップで優勝しているし、バロンドールを獲れなければ2位になるような選手ですから……。比較はなしです。誰にとってもそれぞれのペースが必要ですし、僕にはまだ進むべき道がたくさんあります。
コモとの夢
「イタリア代表はいつだってイタリア代表であり、あのユニフォームに袖を通すたびに名誉を感じる。とはいえ、チャンピオンズリーグのアンセムを生で歌うのも、子どもの頃から夢見てきたことだ。
チームが自分たちのアイデンティティーを持ち、それを最後まで貫けば、結果はついてくる。そのことは分かっている。サッカーに関わる誰もが勝ちたいと思っている。スクデット争いには他にも候補がいるが、自分にとって勝利とは一戦一戦の積み重ねだ。多くの試合に勝てば、その先でより大きなものを手にしやすくなる……」
ミラン退団
「ミランは子どもの頃から僕を育ててくれたチームで、そのことは認めているし、むしろ本当に感謝している。ただ、サッカーでは時に道が分かれることもある。あの時、自分にとって正しい選択は一歩引いて、もっと下のカテゴリーに行ってプレーすることだった」
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。