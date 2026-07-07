2008年生まれの攻撃的MFマッティア・リベラリは、カタンツァーロで10番として出場し、独創的なプレーで注目を集めた。今、彼はコモでの新天地へ移る。 コモは元ミランの彼に野心的なプロジェクトを示し、サッスオーロやユヴェントスなどセリエAクラブとの争奪戦を制して獲得した。
Calciomercato/Getty Images
翻訳者：
リベラリは金曜日にメディカルチェックを受け、ミランのより高額なオファーを断った。
金曜日：健康診断
U-19欧州選手権でウクライナに敗れた悔しさを乗り越え、マッティア・リベラリはコモでのプレーへ。コモはカタンツァーロに600万ユーロの違約金を支払い、金曜日にメディカルチェックを行う予定だ。
ミランのより高額なオファーを断る
リベラリはファブレガスとプロジェクトの将来性を評価し、コモ加入を決めた。5年契約で年俸は毎年上昇し、1年目は75万ユーロ＋ボーナス見込み。ミランは120万ユーロ（手取り）で復帰を打診したが、リベラリは感謝を示した上でコモを選択した。
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