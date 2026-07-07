2008年生まれの攻撃的MFマッティア・リベラリは、カタンツァーロで10番として出場し、独創的なプレーで注目を集めた。今、彼はコモでの新天地へ移る。 コモは元ミランの彼に野心的なプロジェクトを示し、サッスオーロやユヴェントスなどセリエAクラブとの争奪戦を制して獲得した。