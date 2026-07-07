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リベラリは金曜日にメディカルチェックを受け、ミランのより高額なオファーを断った。

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コモ、リベラリ氏の正式発表は金曜日へ準備万端

2008年生まれの攻撃的MFマッティア・リベラリは、カタンツァーロで10番として出場し、独創的なプレーで注目を集めた。今、彼はコモでの新天地へ移る。 コモは元ミランの彼に野心的なプロジェクトを示し、サッスオーロやユヴェントスなどセリエAクラブとの争奪戦を制して獲得した。

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    U-19欧州選手権でウクライナに敗れた悔しさを乗り越え、マッティア・リベラリはコモでのプレーへ。コモはカタンツァーロに600万ユーロの違約金を支払い、金曜日にメディカルチェックを行う予定だ。

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  • ミランのより高額なオファーを断る

    リベラリはファブレガスとプロジェクトの将来性を評価し、コモ加入を決めた。5年契約で年俸は毎年上昇し、1年目は75万ユーロ＋ボーナス見込み。ミランは120万ユーロ（手取りで復帰を打診したが、リベラリは感謝を示した上でコモを選択した。

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