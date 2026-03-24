ストラスブールとロンドンの間では波乱の兆しが見えている。チェルシーと同じオーナーグループであるブルーコの下、間違いなくクラブ史上最も繁栄しているこの時期、今年のカンファレンスリーグ優勝候補の一角であるストラスブールのサポーターたちの誇りが、次第に高まりを見せている。 すべての発端は、エンツォ・マレスカ監督の退任に伴い、ブルーズがサテライトチームの監督リアム・ロゼニオールを突然引き抜いた決定にある。この選択は、親クラブの「人材供給源」のような存在であることを快く思っていない多くのファンを激怒させた。しかし、この関係はまもなく第3のクラブへと拡大する可能性がある。しかも、それは決して無名なクラブではない。
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リバー・プレートがチェルシーの傘下へ？ケンドリー・パエスが先駆け、ストラスブールとの三角取引。そしてフランスのサポーターたちはロンドンで抗議を行うだろう
リバー・プレートへの襲撃
エクアドルの若手スター、ケンドリー・パエス（当然ながらチェルシーの所属）が、2026年のアルゼンチンリーグシーズン（南米ではリーグ戦は暦年制で行われる）に向け、ストラスブールからリバー・プレートへ移籍することになったが、この動きは「ブルーコ」と「ミジョナリオス」間の合意に向けた足がかりとなりそうだ。 トッド・ボーリー率いる巨大クラブ傘下のクラブ同士が有望な若手選手を交換し、ロンドンへの2つの優先ルートを開設する。
これにより、ブエノスアイレス側はチェルシーに対し、手持ちの有望な若手選手へのオファー情報を提供できるようになり、ブルーズはそれに匹敵するオファーを出して、最高の補強を確保できる。あるいは、ビッグクラブへの移籍が当初はハードルが高すぎると思われる場合は、ストラスブールに「一時的に預ける」ことも可能だ。 一方で、アンドレイ・サントス、アンセルミノ、バルコなど、ごく一部の名を挙げれば、最近のようにより多くの出場機会を必要とする選手は、フランスだけでなくモニュメンタルへのレンタル移籍も選択肢となる。問題は？ サポーターだ。
抗議行動が盛り上がる
アルゼンチンからは、リバー・プレートのサポーターたちが徹底抗戦する覚悟ができていると伝えられている。実際、前世紀のフォークランド諸島（マルビナス諸島）をめぐる一連の出来事を経て、この国で最も栄光に満ちたクラブが、英国の企業の支社になってしまうとは…… フランスも負けてはいない。ストラスブールのサポーターたちは、マンチェスター・ユナイテッドとの対戦を控えた4月18日、チェルシーの本拠地へ向かう抗議行進をすでに発表している。チェルシーのサポーターの一部もこれに賛同している。共同所有への断固たる反対――果たしてそれで十分だろうか？