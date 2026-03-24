リバー・プレートがチェルシーの傘下へ？ケンドリー・パエスが先駆け、ストラスブールとの三角取引。そしてフランスのサポーターたちはロンドンで抗議を行うだろう

エクアドルの若手スター、ケンドリー・パエス（当然ながらチェルシーの所属）が、2026年のアルゼンチンリーグシーズン（南米ではリーグ戦は暦年制で行われる）に向け、ストラスブールからリバー・プレートへ移籍することになったが、この動きは「ブルーコ」と「ミジョナリオス」間の合意に向けた足がかりとなりそうだ。 トッド・ボーリー率いる巨大クラブ傘下のクラブ同士が有望な若手選手を交換し、ロンドンへの2つの優先ルートを開設する。

これにより、ブエノスアイレス側はチェルシーに対し、手持ちの有望な若手選手へのオファー情報を提供できるようになり、ブルーズはそれに匹敵するオファーを出して、最高の補強を確保できる。あるいは、ビッグクラブへの移籍が当初はハードルが高すぎると思われる場合は、ストラスブールに「一時的に預ける」ことも可能だ。 一方で、アンドレイ・サントス、アンセルミノ、バルコなど、ごく一部の名を挙げれば、最近のようにより多くの出場機会を必要とする選手は、フランスだけでなくモニュメンタルへのレンタル移籍も選択肢となる。問題は？ サポーターだ。