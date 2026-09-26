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リバプールFWアレクサンダー・イサク、スウェーデンのルーマニア戦での激しい一戦後に痛々しい流血のつま先を公開
スウェーデンの大黒柱が負った戦いの傷
スウェーデンがルーマニアに2-1で勝利した後のミックスゾーンで、イサクは複雑な感情が入り混じった様子を見せた。このFWは貴重な勝利に貢献した満足感から笑みを浮かべていた一方で、目に見えて足を引きずっており、右足にはかなり痛々しい状態が確認された。リヴァプールのFWは後半に激しい踏みつけを受けており、その影響で足の指は血にまみれ、試合終盤のかなり長い時間にわたって苦痛に顔をゆがめることになった。
状態を確認しようと集まった報道陣に対し、27歳のイサクは負傷箇所を示し、その一撃の深刻さを認めた。衝突の生々しい痕が残っていたにもかかわらず、このFWは驚くほど落ち着いており、最初の衝撃が引いた後は痛みは強かったものの耐えられるものだったと説明した。『Aftonbladet』が伝えたところによれば、「見れば分かるだろう……。本当に踏まれたんだ。プレー経験がある人なら分かるかもしれないけど、痛みが引くまで数分かかる。でも大丈夫だった」と、血の付いた足の指を見下ろしながら語った。
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代表での好調は国内での成功を映し出している
負傷の不安はあったものの、イサクのこの夜を決定づけたのは、前半のゴール前で見せた決定力だった。ヤシン・アヤリの正確無比なクロスから、自国代表の先制点を挙げた。アヤリは現在、スウェーデンの中盤で重要なチャンスメークの担い手となっている。FWはこのアシストの質の高さを称賛し、「あのパスのおかげでフィニッシュはかなり楽になった」とチームメートをたたえた。「完璧なお膳立てだった。素晴らしかった」と、このストライカーは語っている。
このゴールは、元ニューカッスルの男にとって復調期が続いていることを示すものでもある。クラブレベルでは今季、素晴らしいスタートを切っている。高額移籍でアンフィールドに加わった後、厳しいデビューシーズンを過ごしたが、イサクは代表レベルでグレアム・ポッターの戦術的指導の下、自身のリズムをつかみつつあるようだ。プレミアリーグで見せている得点感覚をスウェーデン代表でも発揮できることは、現在の戦いで勢いを築こうとするチームにとって大きな後押しとなる。
リヴァプール苦戦の後、深まる自信
このストライカーの現在の好調ぶりは、昨年直面した苦境と鮮やかな対照を成している。今季ここまでプレミアリーグ5試合で4得点を挙げており、すでに前回の国内リーグ戦全体で記録した得点数の2倍に達した。さらに代表戦でもゴールを決めたことは、最高のコンディションを取り戻しつつあることを裏付ける材料となった。イサクは、環境を変え、得点の流れを維持することが、多忙な連戦に向けて精神面の鋭さと全体的な自信を保つうえで重要だったと認めた。
「素晴らしい。違う環境で、新しいゴールだった。今後に向けても良かった。気分は以前より良くなっているし、それが続いてくれればと思う」と語った。
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焦点はポーランド戦へ移る
ストロベリー・アレーナでの勝利は、ボスニア・ヘルツェゴビナも同居する競争の激しいネーションズリーグのグループにおいて、スウェーデンに確かな土台をもたらした。チームはわずか2日間の休養を挟み、月曜夜にソルナで危険なポーランド相手の一戦に臨む。イサクが打撲を負った激しい試合内容に加え、スウェーデンは今後の試合に向けてさらなる戦力面の不安にも直面している。最近はコンディション面の問題に苦しみ、その影響でワールドカップを欠場していたエミル・ホルムは、担架でピッチを後にすることを余儀なくされた。このDFは太ももの負傷が疑われる中、かなり強い苦痛を抱えているように見え、スカンディナビア勢にとってそれ以外は成功だったネーションズリーグ開幕戦に影を落とした。
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