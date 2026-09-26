負傷の不安はあったものの、イサクのこの夜を決定づけたのは、前半のゴール前で見せた決定力だった。ヤシン・アヤリの正確無比なクロスから、自国代表の先制点を挙げた。アヤリは現在、スウェーデンの中盤で重要なチャンスメークの担い手となっている。FWはこのアシストの質の高さを称賛し、「あのパスのおかげでフィニッシュはかなり楽になった」とチームメートをたたえた。「完璧なお膳立てだった。素晴らしかった」と、このストライカーは語っている。

このゴールは、元ニューカッスルの男にとって復調期が続いていることを示すものでもある。クラブレベルでは今季、素晴らしいスタートを切っている。高額移籍でアンフィールドに加わった後、厳しいデビューシーズンを過ごしたが、イサクは代表レベルでグレアム・ポッターの戦術的指導の下、自身のリズムをつかみつつあるようだ。プレミアリーグで見せている得点感覚をスウェーデン代表でも発揮できることは、現在の戦いで勢いを築こうとするチームにとって大きな後押しとなる。