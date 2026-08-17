リバプールが提示する金銭条件の引き上げは、アマゾンのトップがクラブの資本構成に加わったことで後押しされたと報じられている。PSG首脳陣は、これまでのように1億3500万ユーロのオファーを即座に却下するのではなく、現在はその提案を積極的に精査している。

エンリケはこのウインガーの当面の去就について公の場で語ることを拒んだ一方、ランス戦でこの選手をメンバーから外すという強い選択によって、大きなメッセージを発した。PSGは当初、バルコラに対して内部的に1億5000万ユーロ近い評価額を設定していたが、パリの幹部陣は現在、適切な解決策を見いだし、キリアン・エムバペ退団時に似た騒動の再来を避けるため、より低い移籍金を検討している。