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リバプール、RCランス戦のメンバー外を受けてブラッドリー・バルコラ獲得へPSGに1億3500万ユーロの改善オファーを提示
リバプールがバルコラ獲得へ改善したオファーを提示
『Foot01』によると、リバプールはウインガーのバルコラ獲得に向け、PSGに対して1億3500万ユーロの改善オファーを提出した。フランス代表の同選手は、ルイス・エンリケ監督によってRCランス戦のメンバーから完全に外されており、進行中の移籍交渉における大きな進展を示している。
元リヨンのアタッカーは、今夏の移籍市場でリバプールへの移籍を完了させたいという強い意向を維持している。これまで1億ユーロをわずかに上回る程度のオファーを提示していたイングランドのクラブは今回、PSGのナセル・アル・ケライフィ会長に売却を認めさせるため、提示額を大幅に引き上げた。
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PSG、評価額引き下げを検討
リバプールが提示する金銭条件の引き上げは、アマゾンのトップがクラブの資本構成に加わったことで後押しされたと報じられている。PSG首脳陣は、これまでのように1億3500万ユーロのオファーを即座に却下するのではなく、現在はその提案を積極的に精査している。
エンリケはこのウインガーの当面の去就について公の場で語ることを拒んだ一方、ランス戦でこの選手をメンバーから外すという強い選択によって、大きなメッセージを発した。PSGは当初、バルコラに対して内部的に1億5000万ユーロ近い評価額を設定していたが、パリの幹部陣は現在、適切な解決策を見いだし、キリアン・エムバペ退団時に似た騒動の再来を避けるため、より低い移籍金を検討している。
アーセナルへの関心は否定された
ライバルのプレミアリーグ勢からの関心に関する憶測についても、イングランドのメディア報道で明らかになっている。アーセナルがそのウインガーと結びつけられてはいるものの、エミレーツ・スタジアムへの移籍は現実的な可能性としては否定されている。
アーセナルはその選手に関心を示しているが、クラブ間の交渉はまだ行われておらず、リヴァプールとチャンピオンズリーグを2度制したクラブとの協議が進展しているため、現時点で合意に至る可能性は低いとみられている。
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進展した交渉はまとまりに近づいている
パリ・サンジェルマンは現在、クラブで一貫して模範的な振る舞いを続けてきた選手の円満な退団を実現するため、財政面での要求を調整するかどうか慎重に検討している。リヴァプールとPSGの間で交渉は進展しており、この移籍はかつてないほど実現に近づいているようだ。リヴァプールは今後数日以内の合意締結を目指しており、両クラブは今夏の移籍市場で最も注目を集める案件の一つに決着をつけたい考えだ。
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