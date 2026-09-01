チェルシーはグストの一時的な移籍を受け入れる意思がなく、代わりに完全移籍での売却を求めた。マンチェスター・シティが関心を示した今夏の早い段階で、ロンドンのクラブはこのDFを約7500万ポンドと評価していたと報じられている。

リヴァプールはそのような条件に応じることに消極的で、すでに他に資金を投じていたこともあり、その規模の完全移籍を実現させるだけの資金を用意できなかった。

この考え方の違いにより、すっきりとした決着は不可能となり、グストの移籍実現への望みは事実上絶たれた。チェルシーは、買い手クラブが長期的に見て多額の資金負担を伴う場合にのみ、移籍を認める考えを明確にしている。