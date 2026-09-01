Getty Images Sport
翻訳者：
リバプール、移籍期限最終日にチェルシーDFマロ・グストの期限付き移籍獲得を目指すも失敗
アンフィールドで移籍期限日ドラマ
ジャーナリストのファブリス・ホーキンス氏によると、リヴァプールは移籍期限最終日に、グストのローン加入実現に向けて土壇場で動いた。マージーサイドのクラブは、23歳の右サイドバックをアンドニ・イラオラ監督のスカッドに加え、質の高い選手層と競争をもたらすことを望んでいた。
しかし、この動きは成功に終わらなかった。両クラブが取引の基本的な構造について合意できなかったためだ。リヴァプールは、シーズン終了時の買い取り義務が付かない単純なローン契約についてのみ交渉する構えだった。クラブはこの夏全体としては静かな動きにとどまったが、移籍市場閉幕前にはジェレミー・ジャケ、ビクトル・ムニョス、ロナルド・アラウホ、ブラッドリー・バルコラの獲得を成立させていた。
- Getty Images
財政面の障壁が完全移籍を阻む
チェルシーはグストの一時的な移籍を受け入れる意思がなく、代わりに完全移籍での売却を求めた。マンチェスター・シティが関心を示した今夏の早い段階で、ロンドンのクラブはこのDFを約7500万ポンドと評価していたと報じられている。
リヴァプールはそのような条件に応じることに消極的で、すでに他に資金を投じていたこともあり、その規模の完全移籍を実現させるだけの資金を用意できなかった。
この考え方の違いにより、すっきりとした決着は不可能となり、グストの移籍実現への望みは事実上絶たれた。チェルシーは、買い手クラブが長期的に見て多額の資金負担を伴う場合にのみ、移籍を認める考えを明確にしている。
シャビ・アロンソは自身の右サイドバックを信頼している
この移籍破談により、グストはスタンフォード・ブリッジに残留することになった。シャビ・アロンソ監督は、すでにチームにおける同選手の重要性を強調している。フランス人DFはこの2週間で行われたフラム戦、ブライトン戦のプレミアリーグ2連勝でいずれも先発出場。さらに、ルートンを下したカラバオカップの一戦でも先発メンバーに名を連ねた。
イングランド到着後は、そのアスレティック能力で印象を残しており、アロンソ監督の戦術にも完璧に合致している。チェルシーがきょう、プレミアリーグで王者アーセナルと対戦する一戦でも、同DFは再び先発する見込みだ。
- Getty Images Sport
リバプールの次の動きは？
デッドラインデーの移籍が破談となったことで、リバプールは今季前半戦を現在の守備陣の選択肢で乗り切らなければならなくなった。イラオラ監督は、右SBの第一候補としてジェレミー・フリンポンに大きく依存することになる。また、国内と欧州の大会で日程がますます過密になる中、指揮官は1月に負ったひざの負傷からコナー・ブラッドリーが早期に回復することも願うだろう。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。