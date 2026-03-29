リバプール・レジェンド戦でのディオゴ・ジョタへのトリビュート中、チアゴ・アルカンタラが涙を流した

その日の午後の試合には感慨深いものがあったが、チアゴは「真の実力は色あせない」ことを証明した。2024年にリヴァプールとの契約満了を機に引退した34歳の彼は、ヨーロッパ各地でタイトルを獲得したエリートプレイメーカーそのものの姿を見せていた。 ライアン・バベルとジェラードが絡んだ一連のプレーに飛び込み、レッドズに先制点をもたらすまで、彼にはわずか6分しかかからなかった。ジェイ・スピアリングがリードを2点に広げたが、ドルトムントはこの一戦の対抗心を示し、反撃して2-2の引き分けに持ち込んだ。

試合後、このゴールについて振り返ったチアゴは、再びコップ・エンドで得点できた喜びを語った。「間違いなく信じられない瞬間だったし、ずっと心に留めておくよ。ゴールを決めた時、スティービー（ジェラード）がやってきて、リヴァプールに来てから初めて全力疾走したんだって伝えたんだ！6万2000人の観客がいたのは本当に信じられないことだった。ここに来るたびに、まるでホームにいるような気分になるんだ」と彼は記者団に語った。