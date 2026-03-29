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リバプール・レジェンド戦でのディオゴ・ジョタへのトリビュート中、チアゴ・アルカンタラが涙を流した
アンフィールドへの感動的な帰還
元リヴァプールのMFは古巣のピッチに戻り、スティーヴン・ジェラードやピーター・クラウチといった名選手たちと並んでプレーしたが、20分には祝祭的な雰囲気は一転して沈痛なものとなった。スタジアム全体が立ち上がり、昨年7月に兄のアンドレ・シルヴァと共に自動車事故で悲劇的な死を遂げたジョタに哀悼の意を表した。 4シーズンにわたりジョタとロッカールームを共にしたチアゴは、拍手に加わったものの、やがて悲しみに打ちひしがれ、喪失の現実が身に染みるにつれて両手で顔を覆った。彼はなんとか気持ちを立て直して試合を続行したが、現バルセロナのアシスタントマネージャーが露わにした生々しい感情は、会場に詰めかけた6万2000人のファンに深く響いた。
チアゴが往年の輝きを取り戻す
その日の午後の試合には感慨深いものがあったが、チアゴは「真の実力は色あせない」ことを証明した。2024年にリヴァプールとの契約満了を機に引退した34歳の彼は、ヨーロッパ各地でタイトルを獲得したエリートプレイメーカーそのものの姿を見せていた。 ライアン・バベルとジェラードが絡んだ一連のプレーに飛び込み、レッドズに先制点をもたらすまで、彼にはわずか6分しかかからなかった。ジェイ・スピアリングがリードを2点に広げたが、ドルトムントはこの一戦の対抗心を示し、反撃して2-2の引き分けに持ち込んだ。
試合後、このゴールについて振り返ったチアゴは、再びコップ・エンドで得点できた喜びを語った。「間違いなく信じられない瞬間だったし、ずっと心に留めておくよ。ゴールを決めた時、スティービー（ジェラード）がやってきて、リヴァプールに来てから初めて全力疾走したんだって伝えたんだ！6万2000人の観客がいたのは本当に信じられないことだった。ここに来るたびに、まるでホームにいるような気分になるんだ」と彼は記者団に語った。
ジェラードが中盤のパートナーを称賛
この試合は、ジェラードとチアゴがついに同じ中盤でプレーしたことで、リヴァプールファンにとって「もしも」を想像させる瞬間でもあった。試合のペースについていくのが体力的にはきつかったと認めたジェラードは、このスペイン人選手を絶賛した。伝説の元キャプテンは、チアゴがメンバー入りしたことが、今年の大会に出場する決断を下した大きな要因だったと明かした。
「チアゴがメンバーリストに名を連ねていると知った瞬間、出場する決意を固めた。お互いに尊敬し合っているんだ」とジェラードは語った。「頭は昔と同じスピードで動いているが、体が2、3秒遅れていて、もどかしい瞬間もあった。それでも素晴らしい経験だった。 「脚は10年や15年前と同じようには動かない。この仲間たちに最後に会ったのは1年前だ。長すぎる間隔だが、みんなそれぞれの道を歩んでいる。リヴァプールは世界一の街だと信じている。結果はすべてを物語っている。人々が困っている時……これこそが証拠だ」
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クロップがベンチに戻る
このイベントの豪華な顔ぶれに、ユルゲン・クロップの復帰がさらに彩りを添えた。2023-24シーズン終了後にクラブを去ったこのドイツ人監督は、ケニー・ダルグリッシュ、イアン・ラッシュ、ジョン・オルドリッジといったレジェンドたちと共に、レジェンドチームの指揮を執った。