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リバプール、ファン抗議を受け3年チケット計画撤回
リバプール、ファンの懸念を受けチケット戦略を見直す
リヴァプールはサポーター委員会と協議し、3月に発表した3年間のチケット価格戦略を撤回した。当初はインフレ率を上限に3シーズン連続で値上げする予定だった。
観戦費用上昇を懸念したサポーター団体から批判を受け、クラブはさらに協議した結果、この長期計画を撤回。2026-27シーズンは3％の値上げにとどめ、2027-28シーズンは据え置きとし、物価高が続くサポーターの負担を軽減する。
- AFP
クラブ、若年層向け優遇措置と取り組みを発表
リヴァプールは、ジュニアと地元サポーター向けのチケットを9ポンド据え置き、物価上昇でも手頃な価格を維持すると発表した。
公式ウェブサイトは「アンフィールド・ロード・スタンドにヤングアダルト席を設置する。詳細はやや後ほど」と発表した。
リバプールとサポーターが値上げの代替案を探している。
クラブ幹部とサポーターズ・ボードは、将来のチケット値上げを抑えるため、今後数シーズンで代替商業戦略を検討することで合意した。
クラブは声明で「今後数シーズンの安定期間を活用し、サポーターズ・ボードと協力して業界全体の長期的な代替案や商業アイデアを検討する。これにより将来のチケット値上げを防ぎ、将来の世代の経済的負担とアクセスの問題を解決する」と説明した。
- Getty Images
今後の価格設定は、依然として財政的な圧力に左右される
2027-28シーズンのチケット価格は据え置きとなり、短期的な負担軽減につながる。ただしリヴァプールは、将来的にインフレに伴う値上げが必要になる可能性があると注意喚起した。クラブは今後もサポーターと対話を続けていく方針だ。
一方、アルネ・スロット監督率いるチームは現在35試合で58ポイントを獲得し4位。5位アストン・ヴィラとは勝ち点で並び、6位ボーンマスには6ポイント差をつけている。来季チャンピオンズリーグ出場権獲得へ向け、残り試合での勝ち点が不可欠だ。