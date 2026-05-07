リヴァプールはサポーター委員会と協議し、3月に発表した3年間のチケット価格戦略を撤回した。当初はインフレ率を上限に3シーズン連続で値上げする予定だった。

観戦費用上昇を懸念したサポーター団体から批判を受け、クラブはさらに協議した結果、この長期計画を撤回。2026-27シーズンは3％の値上げにとどめ、2027-28シーズンは据え置きとし、物価高が続くサポーターの負担を軽減する。