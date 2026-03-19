リバプール、サウジ・プロリーグがスポーツディレクターをターゲットとする中、重要なスタッフを留任させるための苦戦を強いられる

ヒューズは、昨夏リヴァプールがチーム編成に多額の投資を行った決定について言及した。CEOのビリー・ホーガンと共に「IMG x RedBirdサミット」で講演した際、彼は次のように述べた。「できる限り、移籍金がいくらになるかという点からは距離を置かなければならない。 何よりもまず、適切な監督の下で、その戦術に合う適切な選手を見極めることが極めて重要であり、これはクラブやオーナーにとって必ずしも新しい考え方ではないと思う。我々は、選手の年齢や、チームにフィットするかどうかという必要性に基づいて、適正な市場価値だと判断した金額を支払っているのだ。」

イサクとヴィルツは、いずれも高額な移籍金に見合う活躍をするのに苦労しているが、ヒューズ監督はチームの高額な補強について将来を見据えて語った。「それが我々の切なる願いであり、若手を獲得することで、その可能性を現実のものにできるのです。 もちろん、我々は今すぐ勝利を収めたいとも思っており、それも重要なことです。ですから、彼らを『成長途上の選手』などとは決して呼びません。彼らはすでに個人のキャリアにおいて多くの実績を残している選手たちです。フロリアンやアレックスについて語ることが多いですが、ミロス、ジェレミー、ヒューゴもまた、すでにサッカー界で一定のレベルに達している選手たちなのです。」