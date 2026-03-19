Getty Images
翻訳者：
リバプール、サウジ・プロリーグがスポーツディレクターをターゲットとする中、重要なスタッフを留任させるための苦戦を強いられる
アル・ヒラルがヒューズを獲得したいと考えている
『The Athletic』によると、アル・ヒラルは今夏、ヒューズ氏をクラブの新たなスポーツディレクターとして迎え入れたい意向だという。サウジ・プロリーグに所属する同クラブは、かねてよりリヴァプールの責任者を注視しており、シーズン終了後に再び関心を強めるものと見られている。
ヒューズはリヴァプール加入以来、アンフィールドで多大な影響力を発揮してきた。ユルゲン・クロップの後任としてアルネ・スロットを招聘するプロセスを主導したほか、昨夏にプレミアリーグ優勝を果たした後のリヴァプールの移籍市場でも重要な役割を果たした。 リヴァプールはアレクサンダー・イサク、ウーゴ・エキティケ、フロリアン・ヴィルツ、ジェレミー・フリンポン、ミロス・ケルケズに巨額を投じたが、今シーズンは期待通りの活躍を見せられていない。リヴァプールは現在、プレミアリーグの順位表で5位に沈んでいるが、チャンピオンズリーグではベスト8に進出している。
- Getty Images Sport
ヒューズがリヴァプールの移籍について語る
ヒューズは、昨夏リヴァプールがチーム編成に多額の投資を行った決定について言及した。CEOのビリー・ホーガンと共に「IMG x RedBirdサミット」で講演した際、彼は次のように述べた。「できる限り、移籍金がいくらになるかという点からは距離を置かなければならない。 何よりもまず、適切な監督の下で、その戦術に合う適切な選手を見極めることが極めて重要であり、これはクラブやオーナーにとって必ずしも新しい考え方ではないと思う。我々は、選手の年齢や、チームにフィットするかどうかという必要性に基づいて、適正な市場価値だと判断した金額を支払っているのだ。」
イサクとヴィルツは、いずれも高額な移籍金に見合う活躍をするのに苦労しているが、ヒューズ監督はチームの高額な補強について将来を見据えて語った。「それが我々の切なる願いであり、若手を獲得することで、その可能性を現実のものにできるのです。 もちろん、我々は今すぐ勝利を収めたいとも思っており、それも重要なことです。ですから、彼らを『成長途上の選手』などとは決して呼びません。彼らはすでに個人のキャリアにおいて多くの実績を残している選手たちです。フロリアンやアレックスについて語ることが多いですが、ミロス、ジェレミー、ヒューゴもまた、すでにサッカー界で一定のレベルに達している選手たちなのです。」
リヴァプールにとってまたしても大きな夏になるか？
リヴァプールは夏を迎えようとしており、裏ではいくつかの重大な決断を下すことになるかもしれない。チームの不振を受けてスロットの去就は多くの注目を集めており、シーズン終了後に退団するのではないかという憶測が飛び交っている。チームの顔であるモハメド・サラーもまた、アンフィールドを去り、サウジ・プロリーグへ移籍する可能性がある選手として挙げられている。
- Getty Images Sport
次は何が待っているのでしょうか？
リヴァプールは、国内リーグが国際試合期間のため中断する前に、プレミアリーグでブライトンと対戦する予定だ。その後、リヴァプールはFAカップ準々決勝でマンチェスター・シティと、チャンピオンズリーグのベスト8でパリ・サンジェルマンと対戦する。
広告