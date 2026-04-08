GOALは、スロットにとってまたしても憂鬱な夜となった一戦でのレッズの選手たちを採点する。
【選手採点：リヴァプール】スロットの戦術的テコ入れは不発、CL王者相手に弱点を露呈 | vsパリ・サンジェルマン
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- AFP
GK＆DF
ギオルギ・ママルダシュヴィリ（5/10）：
ドゥエのディフレクションしたシュートについては、彼にできることは何もなかった。ただ、クヴァラツヘリアのゴールでは、もう少し反応が良くてもよかったかもしれない。それでも、少なくとも理論上はリヴァプールを勝負に踏みとどまらせるいくつかの重要なセーブを見せた。
ジョー・ゴメス（5/10）：
3バックでの起用は意外だったが、重要なタックルやカバーを数回こなして、まずまずの出来だった。ロングスローでも多少の脅威を作り出した一方で、クリーンなタックルでの警告はばかげていた。
イブラヒマ・コナテ（3/10）：
試合の先制点につながる場面でドゥエにあまりにも簡単にかわされ、クヴァラツヘリアに対応する唯一の手段は引き倒すことだった。ザイール＝エメリに対する必死の、土壇場でのチャレンジは当初PKを取られたが、免れたのは幸運だった。このレベルでは全く及第点に達していない。
フィルジル・ファン・ダイク（4/10）：
先制点の場面で周囲の甘い守備に憤っていたが、なぜ彼がいつもシュートに対して背中を向けるのか、自分自身に問う必要がある。エティハドでチームメイトを批判した後だけに、主将としてパリでは模範を示す必要があった。しかしできなかった。
- AFP
MF
ジェレミー・フリンポン（4/10）：
右サイドではまずまずの逃げ道になっていたが、ボックス内へ決定的なボールを入れることが最後までできなかった。
ライアン・フラーフェンベルフ（3/10）：
可能な限り前へ運んでPSGに問題を突きつけようと奮闘したが、試合を実質的に支配するには至らず、クヴァラツヘリアの走り込みに付いていけずに2失点目の原因となった。
アレクシス・マクアリスター（3/10）：
運動量は豊富だったが、ひどくずれたヘディングを運良く咎められずに済んだ（本来ならデンベレのゴールになっていてもおかしくなかった）。また、苛立ちはタッチライン際でドゥエに無謀に突っ込んで警告を受けた場面に端的に表れていた。
ミロシュ・ケルケズ（4/10）：
フリンポン同様、彼もウイングバックの役割のほうが適しているが、前へ出る機会は多くなく、たとえ上がっても走り込みが見過ごされることがあった。
- AFP
FW
ドミニク・ソボスライ（4/10）：
ハンガリー代表の彼は、リヴァプールがボールを持っていない時に最前線に位置することが多く、PSGにプレッシャーをかけるためにできる限りのことをしたが、本人が望んだほどの攻撃面での影響力はまったく発揮できなかった。
フロリアン・ヴィルツ（5/10）：
リヴァプールがもっとドイツ人の彼にボールを触らせられなかったのは本当に残念だった。というのも、ヴィルツはいくつか素晴らしいタッチを見せ、PSGの守備ラインの背後へフリンポンに通した見事なループ気味のパスや、エキティケへの別のスルーパスで、その実力の一端を示したからだ。
ウーゴ・エキティケ（3/10）：
こうした状況で前線に一人で入るのは決して簡単ではないが、エキティケは誤った選択をする場面があまりにも多く、結果的に自分を助けることはできなかった。かつて所属していたクラブの本拠地で、フランス人にとっては実に出来の悪い夜となった。
- Getty Images Sport
サブ＆監督
アンディ・ロバートソン（採点なし）：
疲労困憊のケルケズに代わって左サイドに入った。
アレクサンデル・イサク（採点なし）：
機能しなかったエキティケに代わる終盤の途中出場で、待望の負傷復帰を果たした。
カーティス・ジョーンズ（採点なし）：
スロットの4枚替えの一環として、中盤でソボスライに代わって投入された。
コーディ・ガクポ（採点なし）：
最後の12分、ヴィルツに代わって投入された。
トレイ・ニョニ（採点なし）：
アディショナルタイムにフリンポンに代わって投入されただけだった。
アルネ・スロット（2/10）：
PSGをいら立たせる狙いで5バックに切り替えたが、チームとしてリヴァプールは新しい布陣で案の定まったく落ち着かず、2-0の敗戦で済んだのは幸運だった。