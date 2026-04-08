ギオルギ・ママルダシュヴィリ（5/10）：

ドゥエのディフレクションしたシュートについては、彼にできることは何もなかった。ただ、クヴァラツヘリアのゴールでは、もう少し反応が良くてもよかったかもしれない。それでも、少なくとも理論上はリヴァプールを勝負に踏みとどまらせるいくつかの重要なセーブを見せた。

ジョー・ゴメス（5/10）：

3バックでの起用は意外だったが、重要なタックルやカバーを数回こなして、まずまずの出来だった。ロングスローでも多少の脅威を作り出した一方で、クリーンなタックルでの警告はばかげていた。

イブラヒマ・コナテ（3/10）：

試合の先制点につながる場面でドゥエにあまりにも簡単にかわされ、クヴァラツヘリアに対応する唯一の手段は引き倒すことだった。ザイール＝エメリに対する必死の、土壇場でのチャレンジは当初PKを取られたが、免れたのは幸運だった。このレベルでは全く及第点に達していない。

フィルジル・ファン・ダイク（4/10）：

先制点の場面で周囲の甘い守備に憤っていたが、なぜ彼がいつもシュートに対して背中を向けるのか、自分自身に問う必要がある。エティハドでチームメイトを批判した後だけに、主将としてパリでは模範を示す必要があった。しかしできなかった。