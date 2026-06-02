27歳のディフェンダーは、2025年のプレミアリーグ制覇など5シーズンで多くのタイトルを獲得した。しかし契約延長が目前だったにもかかわらず、アンフィールドを去ることになった。本人はSNSで驚きと悲しみを明かした。

モハメド・サラーやアンドルー・ロバートソンも同時に退団したが、彼らはブレントフォード戦（1－1）で盛大な送別を受けた。一方、このフランス人センターバックは契約満了前にファンから適切な別れを告げられることはなかった。