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リバプール退団が正式に発表されてからわずか数日後、イブラヒマ・コナテはレアル・マドリードへの移籍に近づいている。
アンフィールドでの衝撃的な退団が、タイトルだらけの時代を感動的に締めくくった。
27歳のディフェンダーは、2025年のプレミアリーグ制覇など5シーズンで多くのタイトルを獲得した。しかし契約延長が目前だったにもかかわらず、アンフィールドを去ることになった。本人はSNSで驚きと悲しみを明かした。
モハメド・サラーやアンドルー・ロバートソンも同時に退団したが、彼らはブレントフォード戦（1－1）で盛大な送別を受けた。一方、このフランス人センターバックは契約満了前にファンから適切な別れを告げられることはなかった。
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レアル・マドリード、フランス人センターバックとの合意に達する
『オンゼ・モンディアル』の独占報道によると、レアル・マドリードはフリー移籍でこの人気ディフェンダーの獲得で合意した。 かねてより高評価だったこの強力センターバックを移籍金なしで獲得できたことは、クラブにとって大きな成果だ。選手と代理人はすでに個人条件で合意しており、イングランドで183試合に出場した彼は、ラ・リーガでの新挑戦に意欲を示している。
大統領選挙が最終承認の鍵だ
この移籍の行方は、スペインの政治状況に左右される。 本紙の取材によると、移籍の正式決定にはフロレンティーノ・ペレス会長の再選が前提となる。日曜に予定される会長選挙の結果が、レアル・マドリードの移籍戦略を左右する。指導部交代は極めて可能性が低いものの、コナテは投票手続きが終わるまで新契約にサインできない。
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ワールドカップ出場に先立ち、マドリードで発表される。
このディフェンダーの次なる舞台は、代表戦だ。コナテは現在、今夏のFIFAワールドカップでフランス代表の守備の要としてタイトル獲得を目指す。代表戦終了後、マドリードで公式発表と入団セレモニーが行われ、新たな章が始まる。