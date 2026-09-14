AFP
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リバプール指揮官アンドニ・イラオラ、フラム戦での不満を受け、不発のFW陣に「助け」を緊急要請
イラオラ監督、守備での集団的な責任を要求
フラム戦で停滞したパフォーマンスを受け、イラオラ監督は攻撃陣に対して「助け」を求める明確なメッセージを発した。注目は中盤ユニットの不振とされる部分に集まっているが、このバスク人指揮官は、ボール奪回の責任はピッチの最前線から始まると強く主張している。
「できるだけ高い位置でボールを回収する必要がある。そうすれば攻撃面はそれだけ楽になる」と、リヴァプールのボスは記者会見で語った。「1対1で仕掛けられる状況を作れる。これは中盤だけの問題ではない。チーム全体として良い時は、中盤の選手たちもはるかに良く見えるし、より多くのボールを回収している。デュエルに勝てるよう、彼らをより助けているということだ。前線の選手たちが自分たちの仕事を非常にうまくこなせば、中盤の選手たちも良く見える」
- Every Second Media
注目を浴びる2人のMF
フラム戦の引き分け後に寄せられた批判は、主にドミニク・ソボスライとライアン・フラーフェンベルフに向けられていた。2人のMFは試合でフィジカル面の優位性を発揮できず、その事実は、2人が合計14回のデュエルのうち勝ったのがわずか3回だったというスタッツにも表れていた。
「相手に常に1対1で守る状況を許し、なおかつ自分たちがアグレッシブでなければ、DFも苦しむことになる」とイラオラは報道陣に説明した。「前にいる選手たちが仕事をしていれば、中盤の選手はより良く見える。これはよりチーム全体の問題だ。DFやMFが全員より良く見え、より賢く、より良いポジションを取れるようにするために、そこを助けなければならない」
カラバオカップの一戦でメンバー入れ替えが予想される
リヴァプールは、プレミアリーグでの不満を長く引きずっている時間はない。火曜夜に行われるカラバオカップ3回戦でトッテナム・ホットスパーをホームに迎える準備を進めているからだ。過密日程が続く中、ロベルト・デ・ゼルビ率いるチームとの一戦は、リヴァプールにとってわずか7日間で3試合目となる。
カップ戦に向けた変更の可能性について問われると、彼は「私はこのスカッドにとても満足している」と語った。「今いる選手たちをとても高く評価している。試合に勝てばスカッドは素晴らしく見えるし、勝てなければ問題があるだとか何だとか言われる。明日は、これまで見てこなかった選手たちを見ることになるだろうし、それを楽しみにしている。彼らは我々の力になれるし、まだそのチャンスを得ていないだけだ」
- Getty Images Sport
アンフィールドで適切なバランスを見いだすこと
フラムとのスコアレスドローは、それまで続いていたハイテンポなパフォーマンスの後に訪れたものだったが、イラオラ監督は以前、内容低下の理由として「フレッシュさの欠如」を挙げていた。クラブが過密な秋の日程を乗り切る中、指揮官は攻撃面の華やかさと、自身が現状不足しているとみる守備での献身性とのバランスを模索している。
今後控えるトッテナム戦は、スカッドの層の厚さと、イラオラ監督のプレッシングの発動条件を実行する力が試される一戦となる。攻撃陣が指揮官の求める守備面での助けに応え、相手のビルドアップを寸断できれば、ショボスライとグラフェンベルフにかかる負担は軽減され、絶えず追いかけ回すのではなく、自分たちで試合をコントロールできるようになるだろう。
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