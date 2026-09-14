フラム戦で停滞したパフォーマンスを受け、イラオラ監督は攻撃陣に対して「助け」を求める明確なメッセージを発した。注目は中盤ユニットの不振とされる部分に集まっているが、このバスク人指揮官は、ボール奪回の責任はピッチの最前線から始まると強く主張している。

「できるだけ高い位置でボールを回収する必要がある。そうすれば攻撃面はそれだけ楽になる」と、リヴァプールのボスは記者会見で語った。「1対1で仕掛けられる状況を作れる。これは中盤だけの問題ではない。チーム全体として良い時は、中盤の選手たちもはるかに良く見えるし、より多くのボールを回収している。デュエルに勝てるよう、彼らをより助けているということだ。前線の選手たちが自分たちの仕事を非常にうまくこなせば、中盤の選手たちも良く見える」



