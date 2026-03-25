リバプールを退団する可能性が高まっているモハメド・サラーだが、MLSへの移籍は「ありそうもない」と報じられている

しかし、MLSのクラブはその中に含まれていない。『The Athletic』によると、移籍先として噂されていたサンディエゴは、高額なDP（指定選手）を獲得することが同クラブの「スポーツ哲学」に合わないとして、サラーを適切なターゲットとは見ていない。過去にも移籍の噂が浮上していたシカゴ・ファイヤーも、彼の獲得には興味を示していない。

それでも、他にも候補となるクラブが存在する可能性がある。ニューヨーク・シティFCは、獲得への動きを「否定しない」と報じられている。

一方、MLSコミッショナーはアトランタで開催されたSBJ Business of Soccerイベントで、サラーの獲得に言及した。

「彼がリヴァプールを去ると発表するまでは、そうは言えなかった」とガーバー氏は語った。「だが、彼がMLSに加われば、どれほど素晴らしい選手になることか。そして我々は彼に素晴らしい活躍の場を提供できると思う」