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リバプールを退団する可能性が高まっているモハメド・サラーだが、MLSへの移籍は「ありそうもない」と報じられている
リバプールの象徴となった後、リバプールを去る
サラーは火曜日の午後、動画を通じて今シーズン終了後にリヴァプールを退団することを明らかにした。これはある種の驚きだった。というのも、このエジプト人選手は、リヴァプールでのキャリアにおいてこれまでで最も成功した個人シーズンとなった2024-25シーズン終了時に、2年契約を結んでいたからだ。それ以来、世界中の多くのクラブが、このウインガーを年明けに獲得するとの噂が浮上している。
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なぜMLSのクラブが除外されたのか
しかし、MLSのクラブはその中に含まれていない。『The Athletic』によると、移籍先として噂されていたサンディエゴは、高額なDP（指定選手）を獲得することが同クラブの「スポーツ哲学」に合わないとして、サラーを適切なターゲットとは見ていない。過去にも移籍の噂が浮上していたシカゴ・ファイヤーも、彼の獲得には興味を示していない。
それでも、他にも候補となるクラブが存在する可能性がある。ニューヨーク・シティFCは、獲得への動きを「否定しない」と報じられている。
一方、MLSコミッショナーはアトランタで開催されたSBJ Business of Soccerイベントで、サラーの獲得に言及した。
「彼がリヴァプールを去ると発表するまでは、そうは言えなかった」とガーバー氏は語った。「だが、彼がMLSに加われば、どれほど素晴らしい選手になることか。そして我々は彼に素晴らしい活躍の場を提供できると思う」
- AFP
サウジ・プロリーグの方が可能性が高い
しかし、サウジ・プロリーグへの移籍の方が現実味を帯びているようだ。アル・イッティハドは2023年、サラーに対して2億ドル近いオファーを出したが、リヴァプールはこれを拒否した。同クラブは先月カリム・ベンゼマを失った後、新たなエース選手を探しているとされる。4万7000人収容のスタジアムに移転したアル・カディヤも、獲得レースに加わっているとみられている。 サラーは世界で最も著名なイスラム教徒のアスリートであるため、同リーグにとって理想的な選手となるだろうと指摘する声は多い。
- AFP
彼のエージェントの言葉
しかし、サラーの代理人は公の場で慎重な対応を呼びかけている。サラーの代理人であるラミー・アッバス氏はX（旧Twitter）で、サラーが来季どこでプレーするかは分からないと述べ、他のクラブへの移籍を噂する情報には注意するようファンに呼びかけた。