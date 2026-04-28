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リバプールを去るレジェンド、モハメド・サラーが「数日中に」新所属クラブを発表すると、エジプト代表関係者が明かした
エジプト代表スタッフがサラーについて発言
エジプト代表チームのメディア・コーディネーター、ムハンマド・ムラド氏は、FWサラーがまもなく次なる去就を公表すると述べた。サラーは3月、2027年までの契約を双方合意で解除し、今シーズン限りでリヴァプールを退団すると正式に発表した。
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数日以内に新クラブが発表される見込み。
報道によると、サラーの移籍先候補は依然としてサウジ・プロリーグが最有力だ。だが代理人のラミー・アッバス・イッサ氏は「彼が次にどこでプレーするかは誰にも分からない」と語っていた。ムラド氏は「数日以内に公式発表がある」と明かした。
イタリアやフランスなど世界の名門クラブからオファーがあるのは事実だ。彼はどのチームでも大きな戦力になる」とエジプト代表スタッフは『Four Four Two』に語った。「サラーがどのクラブを選んでも我々は応援する。サウジアラビアのオファーもあり、数日以内に移籍先を発表するだろう」
アンフィールドの伝説の時代の終わり
サラーは4月25日のクリスタル・パレス戦（3-1でリヴァプール勝利）でハムストリングを断裂し、このままではクラブキャリアが早期に終わる恐れがある。エジプト代表のイブラヒム・ハッサン代表ディレクターは、治療に4週間かかると述べた。もし本当なら、サラーはリヴァプールの残りの試合をすべて欠場するが、クラブは 아직これを確認していない。
今夏にサラーが退団すれば、リヴァプールにとって大きな転機となる。2017年のローマからの加入以来、彼は250ゴール以上を記録し、主要タイトルを制覇。クラブ史上最高の選手としての地位を確立した。
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次は何が待っているのでしょうか？
リヴァプールの今シーズン最終戦で、サラーは出場有無に関わらず感動的な送別を受けるだろう。その後、彼は2026年W杯に集中する。ベルギー、ニュージーランド、イランと同居するグループステージでエジプトを率いる準備は整っている。
中東のサウジアラビアリーグで新天地を求めるか、欧州のトップリーグで最後の挑戦をするか、いずれにしても「エジプトの王」はキャリアの新たなページを開く。