サラーは4月25日のクリスタル・パレス戦（3-1でリヴァプール勝利）でハムストリングを断裂し、このままではクラブキャリアが早期に終わる恐れがある。エジプト代表のイブラヒム・ハッサン代表ディレクターは、治療に4週間かかると述べた。もし本当なら、サラーはリヴァプールの残りの試合をすべて欠場するが、クラブは 아직これを確認していない。

今夏にサラーが退団すれば、リヴァプールにとって大きな転機となる。2017年のローマからの加入以来、彼は250ゴール以上を記録し、主要タイトルを制覇。クラブ史上最高の選手としての地位を確立した。