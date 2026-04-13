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リバプールはPSG戦で「困難だが不可能ではない」挑戦に直面する。アルネ・スロット監督は、CLで逆転勝利が可能だと示す「200の事例」を挙げている。
アンフィールドでの逆転勝利の望みは消えずに残っている。
パリでの第1戦敗北後、スロット監督は2試合合計で2点差だったのは幸運だったと認めた。圧倒的な実力差があったものの、アンフィールドでルイス・エンリケ率いるチームを迎えるにあたり、スロット監督は選手たちがこの差を覆す才能と精神力を備えていると確信している。
スロット監督は「選手たちに2−0というスコアを思い出させたい。あの夜は別物のように感じたが、結果は2−0だ。今シーズン、大舞台で何度も力を示してきた」と語った。 別の側面も見せたことは承知しているが、この1年半私と共に戦ってきた選手たちは、ホーム49試合中36試合で2ゴール以上挙げてきた。」
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特別な夜を創り出すという信念
直近9試合で3勝と苦戦するも、クラブには欧州で記憶に残る試合がある。スロット監督は強敵を前にしてもチームの自信を強調した。
彼はこう強調した。「ホーム49試合すべてがPSG戦ではない。だがCLやプレミアで強豪と戦ってきた。明日は特別なことを成し遂げられると確信している。ヨーロッパの王者相手に勝つには、我々が極めて特別な存在になる必要がある。それは難しい任務だが、不可能ではない。」
自信の根拠を問われると、必要なレベルに達した例は「1つ、2つ、10個、あるいは200個」あると語った。
慢心の罠を避ける
一方、PSGのルイス・エンリケ監督は第1戦で圧倒的な強さを見せたにもかかわらず油断していない。アンフィールドの熱気が戦術を狂わせることを熟知しているからだ。
エンリケは「油断は禁物だ。先週は楽勝だったと言う声もあるが、サッカーは一瞬で状況が変わる。失点すれば試合は混戦になる。リヴァプールのサポーターと騒音は彼らを後押しするが、それ以上に我々のモチベーションにもなる」と警戒を呼びかけた。」
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リバプールは最近の勝利で勢いに乗っている
国内リーグで不調のリヴァプールだが、3連敗後にフルハムを2-0で下し、その勢いでこの試合に臨む。
アンフィールドでは10代のスター、リオ・ングモハとモハメド・サラーが得点を挙げ、チームに勢いをもたらした。
一方のPSGは5連勝中で、ランス戦が延期となったため週末は休養に充てている。