リバプールはPSG戦で「困難だが不可能ではない」挑戦に直面する。アルネ・スロット監督は、CLで逆転勝利が可能だと示す「200の事例」を挙げている。

パリでの第1戦敗北後、スロット監督は2試合合計で2点差だったのは幸運だったと認めた。圧倒的な実力差があったものの、アンフィールドでルイス・エンリケ率いるチームを迎えるにあたり、スロット監督は選手たちがこの差を覆す才能と精神力を備えていると確信している。

スロット監督は「選手たちに2−0というスコアを思い出させたい。あの夜は別物のように感じたが、結果は2−0だ。今シーズン、大舞台で何度も力を示してきた」と語った。 別の側面も見せたことは承知しているが、この1年半私と共に戦ってきた選手たちは、ホーム49試合中36試合で2ゴール以上挙げてきた。」