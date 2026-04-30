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リバプールは、モハメド・サラーがレッドズでの最後の試合を終えたのではないかとの懸念が高まる中、重要な声明を発表した。
エジプト王の陽性判定
4月25日、リヴァプールが3-1で勝った試合の59分、サラーが途中交代した。アンフィールドのサポーターは衝撃を受けた。33歳のサラーは4つのスタンドに拍手を送り、トンネルへ消えた。多くのファンは、ハムストリングの負傷で9年間のマージーサイドでのキャリアが終わったと考えた。
しかしクラブは、今シーズン中の復帰が可能との朗報を発表した。声明では「モハメド・サラーは軽度の筋肉損傷で、シーズン終了前に戦列に復帰する見込み。2025-26シーズン終了までの出場と、今夏の退団前にファンへの挨拶の機会も予定される」と説明した。
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ファン・ダイクが「回復の早さ」を称賛
リヴァプールの主将ファン・ダイクは、シーズン終了までにサラーが復帰できると公言した。クリスタル・パレス戦後、彼は「モは回復力が素晴らしく、プロとしてリハビリに全力だ」と語った。
「モを知っている限り、適切なスタッフに囲まれていれば回復は早い。様子を見よう」とファン・ダイクは語った。また、「シーズン終盤に怪我をすると、特にホームゲームがあと2試合しかない状況では、ピッチを去る際にさまざまな感情が頭をよぎる」とも述べた。
チャンピオンズリーグへの道
アルネ・スロット監督率いるリバプールは、来季チャンピオンズリーグ出場権を懸けて争っている。短期的には、サラー不在で厳しい試合が続く。 エジプト代表のサラーは、間近に迫ったマンチェスター・ユナイテッドとのアウェイ戦（オールド・トラッフォード）と5月9日のチェルシー戦を欠場する見込みだ。リヴァプールの残りの日程には、アストン・ヴィラやブレントフォードとの重要な一戦が含まれる。最終節のブレントフォード戦は、ホームのサポーターの前でサラーがアンフィールドに公式に別れを告げる舞台となる可能性が高く、一層の重みを持つこととなった。
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未来が迫っている
最終節での別れも視野に、サラーのコンディションが注目されている。契約満了でフリーとなる彼は新たな挑戦を求めており、移籍先発表は間近だ。
エジプト代表のメディアコーディネーター、ムハンマド・ムラド氏によると、数日以内に新天地を発表する見込みだ。サウジ・プロリーグ、イタリア、フランスが有力候補に挙げられる中、リヴァプールで257得点をマークした彼がアンフィールドに別れを告げた後、どこで才能を発揮するのか、世界中が注目している。