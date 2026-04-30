リバプールは、モハメド・サラーがレッドズでの最後の試合を終えたのではないかとの懸念が高まる中、重要な声明を発表した。

リヴァプールの主将ファン・ダイクは、シーズン終了までにサラーが復帰できると公言した。クリスタル・パレス戦後、彼は「モは回復力が素晴らしく、プロとしてリハビリに全力だ」と語った。

「モを知っている限り、適切なスタッフに囲まれていれば回復は早い。様子を見よう」とファン・ダイクは語った。また、「シーズン終盤に怪我をすると、特にホームゲームがあと2試合しかない状況では、ピッチを去る際にさまざまな感情が頭をよぎる」とも述べた。



