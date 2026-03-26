リバプールは、プレミアリーグのタイトル防衛が惨憺たる結果に終わったにもかかわらず、今後3シーズンのチケット値上げを発表し、ファンを激怒させている

この動きに対し、2月からクラブと協議を続けてきた公式サポーターズ・ボードから批判の声が相次いでいる。サポーター代表らは、生活費高騰の危機にある中、熱心なサポーターを価格上昇から守るため、チケット価格の据え置きを強く求めていた。

『ミラー』紙の報道によると、彼らは次のように述べた。「私たちは2月初旬からクラブと直接協議を重ねてきました。これは昨年10月にクラブの取締役会およびオーナー陣と行った会合に続くものです。私たちは一貫して要求を明確に伝えてきました。すなわち、フットボール・サポーターズ協会の『Stop Exploiting Loyalty（忠誠心の搾取を止めろ）』キャンペーンに沿って、2シーズンの価格据え置きを求めるとともに、サポーターにさらなる負担を強いることのない代替案を共に模索するという約束を求めたのです。」

「これは、クラブが『より多く』を意味すると自負する者たちに期待される行動をとる好機だと感じました。つまり、他とは一線を画し、ファンの忠誠心を支え、サポーターを犠牲にしない解決策を共に模索するということです。」