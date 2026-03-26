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リバプールは、プレミアリーグのタイトル防衛が惨憺たる結果に終わったにもかかわらず、今後3シーズンのチケット値上げを発表し、ファンを激怒させている
アンフィールドのチケット値上げが正式に決定
リヴァプールは、今後3シーズンの一般入場券の価格を引き上げると正式に発表した。この発表は、クラブにとってピッチ上で厳しい時期に行われたもので、アーネ・スロット監督率いるチームは、昨シーズン優勝を果たしたものの、現在はプレミアリーグの順位表で5位につけている。
一般席の大人用チケットは、1試合あたり1人につき1.25ポンドから1.75ポンド値上げされる予定だ。シーズンチケット保有者にとってはその影響はさらに大きく、来シーズンは最大27ポンドの値上げとなる。
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サポーターズボードが失望を表明
この動きに対し、2月からクラブと協議を続けてきた公式サポーターズ・ボードから批判の声が相次いでいる。サポーター代表らは、生活費高騰の危機にある中、熱心なサポーターを価格上昇から守るため、チケット価格の据え置きを強く求めていた。
『ミラー』紙の報道によると、彼らは次のように述べた。「私たちは2月初旬からクラブと直接協議を重ねてきました。これは昨年10月にクラブの取締役会およびオーナー陣と行った会合に続くものです。私たちは一貫して要求を明確に伝えてきました。すなわち、フットボール・サポーターズ協会の『Stop Exploiting Loyalty（忠誠心の搾取を止めろ）』キャンペーンに沿って、2シーズンの価格据え置きを求めるとともに、サポーターにさらなる負担を強いることのない代替案を共に模索するという約束を求めたのです。」
「これは、クラブが『より多く』を意味すると自負する者たちに期待される行動をとる好機だと感じました。つまり、他とは一線を画し、ファンの忠誠心を支え、サポーターを犠牲にしない解決策を共に模索するということです。」
クラブが財務戦略を擁護
リバプールの首脳陣は、現在の経済情勢下においてチケット価格の据え置きは現実的な選択肢ではなかったと主張している。クラブは、競争力を維持する必要性と運営コストの上昇を、値上げの主な要因として挙げた。公式声明の中で、クラブは次のように説明している。「数回にわたる会議で慎重に検討した結果、クラブは、ピッチ内外への投資を継続していること、およびクラブの制御の及ばない範囲でのコスト上昇を踏まえ、極めて競争の激しい環境下において、価格据え置きは現実的ではないと判断しました。」
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チャンピオンズリーグ出場権をかけて戦う
リヴァプールは現在5位につけており、トップ4のアストン・ヴィラとは5ポイント差がついている。特に前回王者の立場を考えると、惨憺たるプレミアリーグのシーズンを挽回するため、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権獲得を明確に目標としている。代表戦中断期間明け、スロット監督率いるチームはFAカップ準々決勝でマンチェスター・シティと対戦し、続いてチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でパリ・サンジェルマンとの厳しい一戦に臨むことになる。