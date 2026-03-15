リバプールは、チームを象徴する存在との契約を12カ月延長し、不本意な移籍の噂を払拭した

アリソンの将来は安泰と報じられているものの、直近の出場可否については依然として注目を集めている。彼は軽度の筋肉の不調により、先日イスタンブールで行われたガラタサライ戦（チャンピオンズリーグ）を欠場した。スロット監督は、同選手が医療スタッフと共にリハビリに取り組んでいることを認めたものの、今週末のトッテナム戦（プレミアリーグ）への出場可否については、まだ最終決定が下されていないと述べた。

メディアの取材に対し、スロット監督は、同選手がリハビリチームと共に行動しており、トップチームに合流できることを期待していると述べた。同監督は次のように説明した。「彼はこれまでフィジオ（理学療法士）やリハビリチームと共に過ごしてきた。ご存知の通り、今日はトレーニングを行う予定なので、彼が今日のチーム練習に参加できるかどうか見てみよう。そうなることを期待しているが、今朝はまだ彼や医療スタッフと話をしていないため、100％確実とは言えない。 期待はしている、期待はしている。だが、100％確実だと言っているわけではない。」