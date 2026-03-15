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リバプールは、チームを象徴する存在との契約を12カ月延長し、不本意な移籍の噂を払拭した
アンフィールドの強豪が首位確保へ動き出す
ESPNの報道によると、この動きは、チーム内のベテラン選手層を維持しようとしているリヴァプールにとって、極めて重要な時期に行われたものだ。アリソンは2018年にローマから加入して以来、クラブの成功を支える重要な柱として、プレミアリーグとチャンピオンズリーグの両方で優勝を果たしている。 この条項を発動することで、クラブは世界トップクラスのゴールキーパーの一人が無償で去ることを防ぎ、アルネ・スロット監督がチームに自らの色を打ち出していくことを可能にした。
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イタリアからの関心をかわす
アリソンの契約延長決定は、彼の動向を注視していた欧州の複数の強豪クラブにとっても戦略的な打撃となった。セリエAの強豪インテルとユヴェントスは、それぞれのゴールキーパー問題の解決策として、このブラジル人選手を最優先のターゲットに据えていた。昨夏にバレンシアからジョルジ・ママルダシュヴィリが加入したことで、アリソンは不要になるのではないかという憶測も流れていた。
しかし、今回の契約延長は、イタリアのクラブに対する明確な「手出し禁止」の警告となる。ママルダシュヴィリの加入は長期的な後継計画が進行中であることを示唆しているが、リヴァプールはアリソンの経験とリーダーシップを高く評価していることは明らかだ。彼の市場価値を守ることは、将来移籍が実現した場合、軽微な体調不良はあるものの依然として全盛期にあるこの選手に対し、リヴァプールが巨額の移籍金を獲得できることを保証するものでもある。
スロット、トッテナム戦に向けたコンディションの最新情報を伝える
アリソンの将来は安泰と報じられているものの、直近の出場可否については依然として注目を集めている。彼は軽度の筋肉の不調により、先日イスタンブールで行われたガラタサライ戦（チャンピオンズリーグ）を欠場した。スロット監督は、同選手が医療スタッフと共にリハビリに取り組んでいることを認めたものの、今週末のトッテナム戦（プレミアリーグ）への出場可否については、まだ最終決定が下されていないと述べた。
メディアの取材に対し、スロット監督は、同選手がリハビリチームと共に行動しており、トップチームに合流できることを期待していると述べた。同監督は次のように説明した。「彼はこれまでフィジオ（理学療法士）やリハビリチームと共に過ごしてきた。ご存知の通り、今日はトレーニングを行う予定なので、彼が今日のチーム練習に参加できるかどうか見てみよう。そうなることを期待しているが、今朝はまだ彼や医療スタッフと話をしていないため、100％確実とは言えない。 期待はしている、期待はしている。だが、100％確実だと言っているわけではない。」
- AFP
シーズン終盤戦、最高の結果を目指して
この契約に関するニュースは、シーズン終盤に向けて安定感を取り戻そうとしているリヴァプールにとって、まさに絶好の追い風となった。スロット監督は、個々の契約状況や外部からの移籍に関する噂にかかわらず、チームに高い集中力を維持するよう求めている。監督は、シーズンを力強く締めくくるためには、日々の成長に焦点を当て続ける必要があると断言している。
スロット監督はチームへの期待について次のように明言した。「私が求めているのは、今シーズン終了までのすべてのトレーニングセッションと試合において、選手一人ひとりが最大限の力を発揮することだ。それが私の目標であり、選手たちにとっても目標であるべきだ。なぜなら、それが我々の持つものを最大限に引き出し、我々に与えられたものを最大限に活かす唯一の方法だからだ。 それが具体的にどのような形になるかについては、事前に断言するのは必ずしも容易ではない。時には少しの運も必要になるからだ。」
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