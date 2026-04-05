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リバプールは、チームを去るレジェンド、モハメド・サラーの後継として、イングランド代表のウインガーを2人獲得する必要があると伝えられている
サラー、シーズン終了後にアンフィールドを去る
リヴァプールは、サラーの退団という重大な局面に直面している。同FWは、今シーズン終了後に退団することを正式に表明した。昨年、2027年まで在籍する契約延長にサインしていたにもかかわらず、33歳のサラーはサポーターに向けて感極まった別れのメッセージを寄せた。
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ボーウェンはサラーに例えられた
ワドルは、ボウエンこそがサラーの後継者としてふさわしい人物だと見ている。2020年の加入以来、ウェストハムの中心選手として活躍してきたボウエンは、サイドから得点を挙げる能力に加え、チームメイトのためにチャンスを作り出す力も兼ね備えている。
「彼のようなプレースタイルの選手はそう多くない」とワドルはFruityKingに語った。「ウインガーはたくさんいる。ジャロッド・ボウエンは、得点を重ねるサラーのような選手に最も近い存在だと思う。サラーはそろそろ年齢も重ねてきているしね。もしウェストハムが降格すれば、リヴァプールが彼を数年間起用できる可能性はあるだろう」
ゴードンも選択肢の一つです
獲得が噂されているもう一人の選手はゴードンだ。ニューカッスルのこのスター選手は主に左ウイングでプレーしているが、より中央寄りのポジションへ移動する柔軟性と意欲を見せている。
「アンソニー・ゴードンは左ウイングでプレーしているが、今の彼は左サイドの選手か、あるいはセンターフォワード（ナンバー9）を好むだろう。ニューカッスル・ユナイテッドではそのポジションでプレーすることを楽しんでいるので、リヴァプールでサラーの代わりになるかどうかは定かではない」とワドルは続けた。
「もちろん、彼がそこでプレーして結果を出せることは間違いない。できないと言っているわけではない。しかし、彼はスペースが広く開いている時に、左サイドを駆け抜けることを好むタイプの選手だ。アンソニー・ゴードンの左サイドでの脅威の大きさゆえに、相手チームが選手交代やシステム変更を余儀なくされた試合を何度も見てきた。それなら、なぜその長所を無駄にする必要があるだろうか？」
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後継者探しという困難な課題
しかし、現在の問題は複雑だ。サラーのような実力を持つ選手の退団には、慎重な検討と計画が必要となる。あの2人の名前が挙がっているとはいえ、ワドルはサラーのような実力を持つ選手を獲得するのは容易ではないと認めている。
「サラーほどの得点を挙げられる選手は、そう多くは見ていない。チャンスを創出したり、ボールさばきにおいてサラーより優れた点を持つ選手はたくさんいるが、サラーがリヴァプールで成し遂げてきたことを、そのまま再現できる選手は見たことがない」とワドルは締めくくった。