リバプールは、チームを去るレジェンド、モハメド・サラーの後継として、イングランド代表のウインガーを2人獲得する必要があると伝えられている

獲得が噂されているもう一人の選手はゴードンだ。ニューカッスルのこのスター選手は主に左ウイングでプレーしているが、より中央寄りのポジションへ移動する柔軟性と意欲を見せている。

「アンソニー・ゴードンは左ウイングでプレーしているが、今の彼は左サイドの選手か、あるいはセンターフォワード（ナンバー9）を好むだろう。ニューカッスル・ユナイテッドではそのポジションでプレーすることを楽しんでいるので、リヴァプールでサラーの代わりになるかどうかは定かではない」とワドルは続けた。

「もちろん、彼がそこでプレーして結果を出せることは間違いない。できないと言っているわけではない。しかし、彼はスペースが広く開いている時に、左サイドを駆け抜けることを好むタイプの選手だ。アンソニー・ゴードンの左サイドでの脅威の大きさゆえに、相手チームが選手交代やシステム変更を余儀なくされた試合を何度も見てきた。それなら、なぜその長所を無駄にする必要があるだろうか？」