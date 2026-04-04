大差での敗戦にもかかわらず、スロット監督は試合序盤の展開に明るい材料を見出そうとした後、チームに常につきまとう課題を認めた。試合終了後にBBCスポーツの取材に応じた同監督は、戦術的なアプローチについては強気の姿勢を崩さなかった一方で、両ゴール前での決定力不足を嘆いた。

「今日の試合（開始から35分間）で見た内容には非常に満足している」とスロット監督は述べた。「ボールの有無にかかわらず多くのことをうまくこなせたし、良いチャンスも作り出せた。相手を危険なエリアから遠ざけることもできた。あのPKの瞬間までは、評価すべき点が多かった。その後の20分間は、リヴァプールというチームを相手にすれば当然のことだが、守備面では到底及第点とは言えない内容だった。 繰り返し見られる課題がいくつかある。一つはチャンスを活かせないこと、もう一つは、全体的には失点が少ないものの、許したわずかなチャンスを確実に決められてしまうことだ。これは我々が攻めに注ぐ力の多さによるものかもしれない。ペナルティエリア内の守備を改善しなければならない。今日の試合でもそれが明らかになった。」