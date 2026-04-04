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リバプールはユルゲン・クロップ監督就任以前以来最悪のシーズンを迎えており、マンチェスター・シティにFAカップで敗れたことで、アルネ・スロット監督へのプレッシャーが高まっている
望まぬ記録が続いたシーズン
マンチェスターでの敗戦は、リヴァプールのタイトル獲得への望みを打ち砕いただけにとどまらず、今シーズンをクラブの近年の歴史において最悪のシーズンの一つとして確定させる結果となった。リヴァプールは今シーズン、全大会を通じて15敗を喫しており、これは2014-15シーズン以来、1シーズンにおける最多敗戦数である。その年、ブレンダン・ロジャース監督の下、クラブは18敗を喫し、最終的にトップ4入りを逃していた。
この統計は、アンフィールドのサポーターにとって厳しい現実であり、特にユルゲン・クロップ体制下で享受してきた安定した成功との対比を考えると、なおさらである。 エルリング・ハーランドが再び最大の脅威となり、ハットトリックを達成。1993-94シーズンにサウサンプトンのマット・ル・ティシエが成し遂げて以来、1シーズンでリヴァプール相手に5ゴールを挙げた初の選手となった。アントワーヌ・セメニョもゴールを決めた一方、モハメド・サラーのPK失敗が、アウェイチームにとって悲惨な午後をさらに悪化させた。
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スロットは「繰り返し現れるテーマ」を特定する
大差での敗戦にもかかわらず、スロット監督は試合序盤の展開に明るい材料を見出そうとした後、チームに常につきまとう課題を認めた。試合終了後にBBCスポーツの取材に応じた同監督は、戦術的なアプローチについては強気の姿勢を崩さなかった一方で、両ゴール前での決定力不足を嘆いた。
「今日の試合（開始から35分間）で見た内容には非常に満足している」とスロット監督は述べた。「ボールの有無にかかわらず多くのことをうまくこなせたし、良いチャンスも作り出せた。相手を危険なエリアから遠ざけることもできた。あのPKの瞬間までは、評価すべき点が多かった。その後の20分間は、リヴァプールというチームを相手にすれば当然のことだが、守備面では到底及第点とは言えない内容だった。 繰り返し見られる課題がいくつかある。一つはチャンスを活かせないこと、もう一つは、全体的には失点が少ないものの、許したわずかなチャンスを確実に決められてしまうことだ。これは我々が攻めに注ぐ力の多さによるものかもしれない。ペナルティエリア内の守備を改善しなければならない。今日の試合でもそれが明らかになった。」
心の脆さが忍び寄る
この大敗の経緯は、プレッシャーのかかる局面におけるチームのメンタリティに疑問を投げかけている。40分近く持ちこたえていたものの、その後一気に崩れてしまい、ベテラン選手たちは原因を探るしかなかった。MFドミニク・ソボスライは試合内容について率直に分析し、マンチェスター・シティのような強豪と渡り合うために必要な粘り強さがチームに欠けていたと指摘した。
「闘志が足りなかったし、メンタリティも足りなかった。正直なところ、誰一人として、本来あるべき姿でプレーできていなかった」と、このハンガリー人MFは語った。
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地平線にパリの命綱
リヴァプールは今や欧州の大会に軸足を移さなければならないため、スロット監督がFAカップ敗退に浸っている暇はほとんどない。水曜日にはパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦が控えており、惨憺たる国内リーグのシーズンを挽回するまたとない好機となる。選手たちにとって、パルク・デ・プランスへの遠征は、依然として最高峰の舞台で戦えることを証明するチャンスとなる。