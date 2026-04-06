AFP
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リバプールはイブラヒマ・コナテとの契約延長について「楽観視」しており、レアル・マドリードが獲得を狙う同選手は、ワールドカップ前に自身の将来を確定させたい意向だ
マドリードの関心をよそに、交渉は進展している
フランスのメディア『レキップ』によると、リヴァプールはコナテとの契約延長をまとめることについて極めて楽観視している。交渉は約18カ月にわたり続いており、昨年提示された最初のオファーが不十分と見なされたことで生じた隔たりを埋めるため、両者は最近「非常に実り多い」話し合いを行っている。 アンフィールドのクラブは、マドリードからの差し迫った脅威を退け、この26歳の選手をマージーサイドに留めておけると確信している。本人は心穏やかにワールドカップに臨みたいと考えており、この長引く交渉に決着をつけるべく、今後数週間のうちに最終的な決断が下される見込みだ。
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レアル・マドリードが契約状況を注視している
マドリードは、このディフェンダーの状況を注視しており、守備陣を強化するための最優先ターゲットと見なしている。 レアル・マドリードは、契約最終年を迎えるトップクラスの選手を素早く獲得してきた実績があり、報道によれば、同選手の代理人にクラブの長期的な構想を提示したとのことだ。もしイングランドのクラブとの交渉が決裂した場合、このスペインの強豪は高額なオファーを提示する準備ができている。しかし、サンティアゴ・ベルナベウの明らかな魅力や絶え間ない移籍の噂にもかかわらず、現在の傾向としては、同選手はイングランドでの成功を収めているキャリアを延長する方向で考えているようだ。
アルネ・スロット体制下の財政的要請
2026年に復活を遂げ、アルネ・スロット監督の下で不可欠な存在であることを再確認したにもかかわらず、リヴァプールとの交渉は金銭面で難航している。報道によると、コナテは守備陣の要としての役割を反映した大幅な昇給を求めているという。代理人は、週給約15万ポンドの現在の契約条件を、クラブのトップクラスの高給取りに近づけるよう引き上げるべきだと考えている。 12月、オランダ人監督は彼の調子が一時的に落ち込んだことについて、「彼は『犯罪現場』にあまりにも頻繁に現れていた」と率直に語った。しかし、このディフェンダーは見事な復活を遂げ、1対1の局面で圧倒的な強さを見せている。彼はリヴァプール残留にも前向きだが、契約合意に至っていないことがさらなる憶測を呼んでいる。
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リヴァプールは今後どうなるのか？
リヴァプールには厳しい日程が待ち受けている。 焦点はすぐにチャンピオンズリーグの準々決勝へと移る。4月8日にアウェイでパリ・サンジェルマンと対戦し、4月14日にはアンフィールドで重要な第2戦が行われる。これら2つの重要な欧州戦に挟まれる形で、4月11日にはプレミアリーグでフルハムをホームに迎える。その後、4月19日にはエバートンとの手強いマージーサイド・ダービーに遠征するため、チームは強固な守備陣を最高の状態で維持する必要がある。