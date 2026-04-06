リバプールはイブラヒマ・コナテとの契約延長について「楽観視」しており、レアル・マドリードが獲得を狙う同選手は、ワールドカップ前に自身の将来を確定させたい意向だ

2026年に復活を遂げ、アルネ・スロット監督の下で不可欠な存在であることを再確認したにもかかわらず、リヴァプールとの交渉は金銭面で難航している。報道によると、コナテは守備陣の要としての役割を反映した大幅な昇給を求めているという。代理人は、週給約15万ポンドの現在の契約条件を、クラブのトップクラスの高給取りに近づけるよう引き上げるべきだと考えている。 12月、オランダ人監督は彼の調子が一時的に落ち込んだことについて、「彼は『犯罪現場』にあまりにも頻繁に現れていた」と率直に語った。しかし、このディフェンダーは見事な復活を遂げ、1対1の局面で圧倒的な強さを見せている。彼はリヴァプール残留にも前向きだが、契約合意に至っていないことがさらなる憶測を呼んでいる。